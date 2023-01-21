2022 yılında yaşanan düşüşler sırasında bu altcoin’in de dahil olduğu kripto para alnındaki metaverse ve oyun sektörü de büyük darbeler aldı.

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2022 yılında yaşanan düşüşler sırasında Axie Infinity’nin de dahil olduğu kripto para alnındaki metaverse ve oyun sektörü de büyük darbeler aldı. Ancak yaşanan son yükselişler 2021 yılında oldukça popüler olan yeni sektörün kripto para birimlerinin de toparlanmasını sağladı. 2023’ün başından bu yana yukarı yönlü ivme kazanan Axie Infinity (AXS) token’da son duruma ve yorumlara bir göz atalım.

Axie Infinity’de Son Durum

20 Ocak’ta Sentiment, Axie ekosisteminin son üç haftadaki performansını detaylandıran bir rapor yayınladı. Rapora göre, play to earn ekosisteminde bazı düşüşler oldu ancak çoğunlukla yükselişler yaşandı.

Öte yandan Dapp Radar’a göre ise AXS ağında kullanılan Benzersiz Aktif Cüzdanlarda (UAW) %59’luk bir artış oldu. Bu metrik, kullanıcıların akıllı sözleşme platformunda merkezi olmayan uygulamalarla ne kadar etkileşimde olduklarını açıklıyor. Bu, günlük aktif kullanıcılara dönüşmese de oyun aktivitesinde ve oyun içi AXS NFT‘lerinde bir artış anlamına geliyor.

Yapılan açıklamalara göre bu durum 14 Ocak’a kadar geçerliydi. Bununla birlikte, küresel dApp izleyicisinden gelen bilgiler, aktif cüzdan etkileşiminde bir düşüş olduğunu gösteriyor. Yapılan açıklamalara göre UAW son 24 saat içinde %5,79 oranında düşüş gösterdi. Bu düşüş aynı zamanda işlem hacminin de düşmesine neden oldu ve hacim 743.290 dolara geriledi.

Bunlara ek olarak Santiment’e göre, Axie ile ilgili toplam duyarlılık -0,255 seviyesinde. Bu, sosyal hacmin yüksek olabileceğini, ancak genel algının büyük olasılıkla çok düşük olduğunu ima ediyor.

AXS Yorumları

Düşüşe rağmen, on-chain veriler AXS’in son yedi gündeki dolaşımının 2,31 milyona yükseldiğini gösteriyor. Bu artış, söz konusu dönemde cüzdanlar arasında takas edilen AXS’de bir iyileşme olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte analist yorumlarına göre, daha fazla artış token için kısa vadeli satış baskısını artırabilir.

Öte yandan AXS yazının kaleme alındığı sırada 9,34 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yüzde 13,5 oranında artış yaşayan AXS için destek seviyesinin 8 dolar ve direnç seviyesinin 10,2 dolar olabileceği düşünülüyor.