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Solana (SOL) Rallisinin Arkasında Bu Etken Mi Var?

Elde edilen son verilere göre Solana (SOL), NFT ekosisteminde Ethereum (ETH) hariç diğer tüm blok zincirlerinden daha iyi performans gösterdi. 
16:42
21 Ocak 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen son verilere göre Solana (SOL), NFT ekosisteminde Ethereum (ETH) hariç diğer tüm blok zincirlerinden daha iyi performans gösterdi. Solana Daily’nin 19 Ocak tarihli bir tweetine göre SOL, son 30 gün içinde NFT satış hacmi açısından ilk 10 blok zinciri listesinde ikinci sırada yer aldı. ImmutableX, Cardano (ADA) ve Polygon (MATIC) ilk 5’te yer alan diğer platformlar olarak karşımıza çıkıyor.

İçerik Rehberi

NFT Verileri

Geçtiğimiz ay, DeGod hacim bakımından en popüler koleksiyon olmaya devam ederken onu y00t ve Monkey Kingdom takip etti. Santiment’in grafiği, geçen hafta boyunca Solana’nın toplam NFT işlem sayısının ve USD cinsinden işlem hacminin artış kaydettiğini ortaya koydu ve bu durum Solana’nın NFT ekosistemindeki popülerliğini daha da kanıtlar nitelikte bir durum olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan ilginç bir şekilde, yakın tarihli bir rapor da Solana‘nın 2022’de toplam 2.000 geliştiriciyi aşarak en hızlı büyüyen geliştirici ekosistemi olduğuna işaret etti.

Yapılan açıklamalara göre NFT alanı büyürken, Solana son birkaç hafta içinde umut verici bir büyüme kaydederek yatırımcıları mutlu etti. CoinMarketCap’in verileri, SOL’un fiyatının geçen hafta %26 oranında arttığını ve bunun daha büyük piyasa değerine sahip diğer tüm kriptolardan daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Basın zamanında SOL, 7,8 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 25 dolardan işlem görüyordu.

SOL Fiyatı

Solana’nın günlük grafiğine bir bakış, SOL’un lehine olan durumlara da biraz ışık tutuyor. Yorumlara göre Üstel Hareketli Ortalama (EMA), 20 günlük EMA’nın 55 günlük EMA’yı geçmesiyle yükseliş eğilimi gösterdi. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Para Akışı Endeksi (MFI) de son birkaç hafta içinde arttı ve bu da Solana’nın fiyatını yukarı çekmesine yardımcı olmuş olabilir.

Ancak Solana’nın on-chain ölçümleri farklı bir hikâye anlatıyor gibi görünebilir. Zira bunların çoğu geçen hafta boyunca negatif kaldı. Örneğin, SOL’un geliştirme faaliyeti keskin bir şekilde azaldı ve bu da geliştiricilerin ağı iyileştirmek için daha az çaba gösterdiğini yansıttı.

Dahası, SOL‘un sosyal baskınlığı bir düşüş kaydetti ve bu da token’ın topluluktaki popülaritesinin azaldığını gösteriyor olabilir. Bununla birlikte, SOL’un dört haftalık fiyat volatilitesi, token’ın değeri hızla yükseldiği için büyük ölçüde arttı.

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