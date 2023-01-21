Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yazının hazırlandığı sırada kısa süreliğine de olsa 23 bin doların üzerine çıkan Bitcoin‘deki (BTC) yükselişin tüm hızıyla devam ettiği görülüyor. Yatırımcılar en büyük kripto para BTC’deki yükselişi anlamlandırmaya çalışırken yaptığı analizleri ile dikkat çeken kripto para analisti Jason Pizzino birçok krizin ve problemin çoktan fiyatlandırıldığını belirterek Bitcoin’in önünün açık olduğunu öne sürdü. İşte kripto para analistinin dikkat çektiği ve Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanının çoktan fiyatlandırdığı ve artık umursamadığını iddia ettiği 8 korkunç olay.

“Bitcoin ve Altcoin’ler Artık Bunları Umursamıyor”

Ünlü kripto para analisti Jason Pizzino, Bitcoin’in ve kripto para piyasasının geri kalanının umursamadığı ya da çoktan fiyatlandırdığı düşüşe neden olan 8 korkunç olayı sıraladı. Pizzino, “Piyasanın umursamadığı ya da çoktan fiyatlandırdığı düşüş olayları” notuyla Bitcoin ve altcoin‘lerde yakın geçmişte düşüşe neden olmuş olaylar olarak şunları gösterdi

Kripto para borsası Mt Gox’un alacaklılarına 140 bin BTC’yi vermeye hazırlanıyor olması. Kripto para kredi şirketi Genesis’in iflas başvurusu. Kripto para borsası Gemini ve Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group’un arasındaki gerilim. Kripto para borsası FTX ve SBF konusu. ABD ekonomisinin resesyona gireceği spekülasyonları. Başta Fed olmak üzere ülkelerin merkez bankalarının yaptığı faiz artışları. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Avrupa’daki enerji krizi.

Pizzino, artık bu olayları çevreleyen gelişmelerin Bitcoin ve altcoin’leri etkilemesini beklemiyor. Bu, kripto para piyasasının geneli için en kötünün geride kaldığı anlamına geliyor. Tüm bunlarla birlikte kripto para analistine göre Bitcoin’de 25 bin 200 dolar seviyesi kritik öneme sahip. Pizzino, bu seviyenin geçmesi ve üzerinde kalmasının sürekli olarak gündeme getirilen ve fiyatın 10 bin dolarda dibe vuracağı yönündeki iddiaları boşa çıkaracak olması bakımından önemli olduğunu savunuyor.

Bitcoin’de Son Durum

Bugün öğlen saatlerinde 23 bin doların üzerine çıkarak 23 bin 249 dolara kadar yükselen en büyük kripto para BTC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 8,70 yükselişle 22 bin 788 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, fiyattaki yükselişe paralel olarak piyasa değerini 460 milyar doların üzerine çıkarmış durumda.

Beklendiği gibi Bitcoin’i çevreleyen pozitif hava kripto para piyasasının geri kalanını da olumlu yönde etkiledi. Birçok altcoin yüzde 50’nin üzerinde yükseldi. Bu bakımdan öne çıkan altcoin Aptos (APT) oldu. APT, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 51 yükselişle 12 doların üzerine çıktı.