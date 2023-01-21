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Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?

18:00
21 Ocak 2023
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para ve NFT sektöründe çok fazla karşılaştığımız Rug Pull kavramından bahsedeceğim. Öncelikle biz bu kavramı kripto paralar üzerinde duymaya başlamıştık. Çünkü kripto paralar NFT’lerden daha önce hayatımıza girdiği için bu alanda karşılaşıyorduk. Daha sonrasında NFT’ler ortaya çıkınca doğal olarak bu alanda da hızlı bir şekilde rug pull kavramı (olayları) karşılaşmaya başladık. Her ne kadar kripto ve NFT kavramını bir birinden ayıramasak da bir diğeri, diğerinden daha önce belirdi. 🙂

Rug Pull kavramı kripto para ve NFT sektöründe halı çekmek anlamında kullanılır. Halı çekmek diye bu kavramı nitelendirdiğimiz zaman aklımızda her hangi bir anlam ifade etmeyebilir. O yüzden en basit anlamıyla dolandırıcılık anlamına geliyor diyebilirim. Bu sektörün kullanımı artmaya başladıkça normal hayatımızda nasıl bu işler gerçekleşiyorsa bu alanlarda da bu olayları görmeye başladık. Örneğin; kripto paralar üzerinden gidecek olursak, birisi geldi ve kripto para birimi çıkardı ve bunu fenomenler veya bir başkası aracılığı ile tanıtımını yaptı. Doğal olarak bizlerde fenomenleri veya bilinir kişileri takip ettiğimiz için, onların söyledikleri yerden bu kripto paraların alım işlemini gerçekleştirmiş olduk. Alım işlemini belli bir fiyattan veya yüksek yerden gerçekleştirdiğimizi düşünürsek, sonradan o kişinin kaybolup gittiğini düşündüğümüzde o paranın artık bir itibarı kalmaz. O kişi kaçıp gittiği zaman doğal olarak projenin arkasında kimse kalmayacağı için bir panik havası ortaya çıkacak ve sende o kripto para birimini elinden çıkarmaya çalışacaksın. Lakin senden önce davranan kişiler eğer o parayı elinden çıkardıysa, o kripto para biriminin hızlı bir şekilde değeri düşmeye başlayacağı için ve sende elinden çıkaramazsan o para senin elinde kalmış olacak. Para birimini çıkaran kişi de ortalıktan kaybolduğu için rug pull(halı çekme) dediğimiz dolandırıcılık olayını gerçekleştirmiş olacak.

Bunu bir de NFT’ler üzerinden anlatacak olursam. Yukarıda anlattığım gibi bir NFT projesi çıkarttığınızı düşünün. NFT projesini çıkarttıktan ve pazara yükledikten sonra koleksiyonerlere satışa açık hale getirmiş oluyorsunuz. Doğal olarak koleksiyonerler de NFT’nizi mintlemeye başlıyor. Bir süre geçtikten sonra koleksiyonu çıkaran kişi koleksiyonun arkasında durmadığı için koleksiyonu terk edip gidiyor. Yani NFT koleksiyonunun sunacağı bir yol haritası olmayınca ve projenin arkasında kimse kalmayınca ister istemez aldığınız NFT, değersiz bir resim parçasına dönüşmüş oluyor.

Bununla ilgili daha detaylı bilgilere ve örneklere aşağıda bıraktığım video içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki yazı ve video içeriğimde görüşmek üzere.

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