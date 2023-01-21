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Tüm kripto paraların öncüsü olan Bitcoin, Ağustos 2022’den bu yana ilk kez 23.000 doları aşarak 2023 yükselişine yeni bir basamak daha ekledi. Coinglass verileri, BTC’nin rallisinin son 24 saat içinde kendisine karşı açılan 112,2 milyon dolarlık kısa pozisyonu tasfiye ettiğini gösterdi.

CoinMarketCap’e göre, BTC son 24 saat içinde yaklaşık %9 artışla 20.919 dolardan 23.000 dolara kadar yükseldi. BTC’nin fiyat performansı, varlığın bu yıl gördüğü yükseliş trendini sürdürüyor olduğunu vurguladı. Olumlu duygular piyasaya geri dönmüş olabilir ve buna bağlı olarak trader’lar tekrar yükselişe geçti.

Bitcoin’in 2023’e Yükseliş Başlangıcı

Intotheblock verileri de kripto ve hisse senetleri arasındaki korelasyonun yeniden hizalanmaya başladığını gösterdi. Veriler Nasdaq ve Bitcoin arasındaki korelasyon katsayısının 0,86 olduğunu gösterdi.

Bitcoin 2023 yılına en iyi performans gösteren varlıklardan biri olarak başladı. Yılın başından bu yana BTC, piyasayı vuran olumsuz haberlere rağmen %30’dan fazla artarak mevcut seviyesine ulaştı.

Kripto borç veren Genesis bu haftanın başlarında iflas başvurusunda bulunurken, Coinbase ve Kraken gibi kripto firmaları bazı ülkelerdeki işlemlerini durdurdu. Bunun dışında Huobi gibi bazı kripto firmaları da piyasa koşulları nedeniyle işçi çıkarmaya devam etti. Bu arada, Kaiko’nun Araştırma Direktörü Clara Medalie, BTC ve Ethereum’un bu yıl tüm geleneksel varlıklardan büyük bir farkla daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekti. FTX’in Kasım 2022’de çökmesinden bu yana varlık ticaret hacminin en yüksek seviyede olduğunu da sözlerine ekledi.

Blockchain analitik firması Santiment, BTC’nin rallisinin balina birikimi tarafından itildiğini söyledi. Firmaya göre, varlığın 1.000 ila 10.000 adedini elinde tutan balinalar, son 15 gün içinde toplu olarak 64.638 (1,46 milyar dolar) BTC biriktirdi.

BTC Madencileri Rahatlama Buldu

Bitcoin’in fiyat artışı, kâr marjlarını büyük ölçüde etkileyen berbat bir 2022’nin ardından madencilere çok ihtiyaç duydukları rahatlamayı sağlıyor.

Hashrate Index’in verilerine göre, BTC’nin hash fiyatı 2023’ün başından bu yana %20’den fazla artış gösterdi. 1 Ocak itibariyle hash fiyatı günlük Terra Hash başına 0,059 dolardı (TH/d). Ancak, 21 Ocak itibariyle 0,077 TH/d’ye tırmanarak BTC’nin yukarı yönlü fiyat hareketinden kâr elde ettiğini gösterdi.

Bitcoin’in hashrate ve madencilik zorluğu bu dönemde yeni zirvelere ulaştı. Bu aynı zamanda birkaç madencinin makinelerini tekrar aktif ettiğini ve varlığın yükselişinden kâr elde etmek istediğini gösteriyor. Bağlam açısından, yalnızca 10TH’ye sahip tek bir madenci 20 Ocak’ta 6,25 BTC (130.000 doların üzerinde) değerinde bir blok ödülü kazandı.

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