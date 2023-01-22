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Piyasaları önde gelen kripto para şirketi Robinhood, Dogecoin (DOGE) adına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Robinhood’dan Yeni Cüzdan!

Robinhood yeni cüzdanını bu hafta piyasaya sürdü ve bir milyondan fazla kullanıcıya ulaştırma sürecinde. Yeni ürün, kullanıcıların kripto para birimi ticareti yapmasına, merkezi olmayan uygulamalara (DApp) erişmesine ve non-fungible token’ları (NFT) depolamasına olanak tanıyan bağımsız bir akıllı telefon uygulaması olarak çalışıyor.

Web3 cüzdanı, ağ ücreti olmadan takas sağlamak için Layer-2 ölçeklendirme çözümü Polygon’u (MATIC) kullanıyor ve aynı zamanda önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’u (ETH) desteklediğini duyurdu. Ayrıca yatırımcılar 50’den fazla token’ı transfer edebilir ve ticaret yapabilir.

DOGE Desteği!

Bununla birlikte popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden bazı kripto para yatırımcıları, Robinhood’un önde gelen meme token olan Dogecoin’i (DOGE) ne zaman destek vereceğine dair sorular yöneltti. Tanınan kripto para şirketi Robinhood’a yaptığı açıklamalarında DOGE yatırımcıları adına sevindirici bir haber olarak şu ifadelere yer verdi:

Endişelenmeyin, DOGE’u desteklemek için çok çalışıyoruz.

Robinhood kripto para CTO’su Johann Kerbrat, konu hakkındaki görüşlerini paylaştığı bir duyuruda kripto para şirketinin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, “bu açıklamayı yaparken bile listeye yeni token’lar ekliyoruz.” sözleriyle destekledi. Popüler altcoin DOGE, yazı kaleme alındığında 0,086 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca piyasa değerine göre dokuzuncu sırada yer alan kripto para birimi, son 24 saat içerisinde %5,41 oranında arttı. Ayrıca 2023 yılının başından bu yana yaklaşık %25 oranında bir fiyat artışı kaydetti. Ancak DOGE’nin son fiyat artışlarına rağmen Mayıs 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,731 dolardan hala %88 oranından fazla aşağıda işlem görüyor. Robinhood ilk olarak kripto cüzdanının beta sürümünü geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde piyasaya sürdü.