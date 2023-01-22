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Kıdemli kripto para analisti Tone Vays, Bitcoin’in (BTC) 20.000 dolarlık kilit psikolojik alanın altına çekilmesinin artık gerçekleşmesinin pek olası olmadığını ileri sürdü.

BTC’de Kritik Seviye!

Nam salan analist Tone Vays Youtube üzerinden 123.000 abonesine, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in, yatırımcılar adına psikolojik bir seviye olan 20.000 dolarına altına düşme ihtimalinin, kripto para biriminin son 24 saat içerisinde 22.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından büyük ölçüde azaldığını belirtti. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Eğer Bitcoin geçtiğimiz günlerde başlayan yükseliş hareketiyle 21.650 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederse, bence artık 20.000 doların altına inmek çok olası değil.

Bununla birlikte haftalık Bitcoin grafiğini ele alan analist, bir göstergenin kripto para biriminin uzun vadede daha fazla yukarı yönlü hareket potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Göreceli güç göstergesi (RSI) çok çok iyi durumda. RSI’nın yukarı yönde bolca hareket yeri var. Daha önceki yüksek salınımını bile kırmadı. Yani haftalık RSI hala yükseliyor.

“Bitcoin’de Dip Nokta!”

Göreceli güç endeksi, yatırımcıların trend veya trend devamlılıklarındaki olası tersine dönüşleri tespit etmek için kullandıkları bir momentum göstergesidir. Tone Vays ayrıca Bitcoin’in geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde 16.000 doların altına gerilediğinde ayı piyasasının dibini ulaştığına inanıyor. Tone Vays konu hakkında şunları belirtti:

Finansman oranı, sadece BitMEX fonlama oranı nedeniyle 16.000 dolar seviyesinin muhtemelen en dip nokta olduğu söylenebilir. Fonlama oranları bence harika bir gösterge.

Piyasa analistleri, kripto para birimlerinde aşırı yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğuna dair bilgi edinmek için fonlama oranını yakından izliyor. Kasım 2022 tarihinde tanık olunanlara benzer şekilde son derece negatif fonlama oranları, yatırımcıların kripto para biriminin düşmeye devam edeceğine yönelik yoğun bir şekilde tartışmalara yol açtı. Bu durumunda ters yönde güçlü bir tepkiye neden olduğu belirtiliyor.