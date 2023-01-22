Kripto para piyasalarında tanınan iki analistten benzer Bitcoin (BTC) yorumu geldi! Analiste göre "bu fırsat bir daha gelmez!"

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Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’de (BTC) fiyat artışı devam edecek mi? Kripto para biriminde bir konsolidasyon mu bekleniyor? Uzmanların fiyat hareketindeki görüşü ne? Hep birlikte inceleyelim!

“Hayattaki Tek Fırsat!”

Uzmanlara göre, BTC/USD paritesi göreceli güç endeksinden (RSI) gelen önemli sinyaller ışığında “küçük çaplı bir konsolidasyonun ardından” yükselmeye devam edebilir. Ayrıca Bitcoin’in, daha önce hiç görülmemiş bir yükseliş sapması gösterdiği belirtildi. Bitcoin’de yaşanan fiyat artışları devam ederken, kripto para biriminin boğaları makroekonomik koşullar nedeniyle rallinin uzun ömürlülüğüne dair yaygın güvensizliğe rağmen giderek daha güvenilir hareket ettikleri öne sürüldü. Popüler kripto para analisti Crypto Wolf, Bitcoin’in son fiyat artışının diğerlerinden farklı olduğunu 18 Ocak tarihinde RSI’nın haftalık zaman dilimlerinde uzun zamandır beklenen bir yükseliş sapması gösterdiğini vurgulayarak açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin nadir görülen bir haftalık RSI yükseliş sapması gösterdi. Bu durum BTC tarihinde hiç olmadı, hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat.

Bununla birlikte Crypto Wolf açıklamalarında yapılan teknik analizlere dikkat çekerek Bitcoin fiyatının, zorlu bir ayı sezonu geçirdiğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Teknik analizler oradaydı, çizelgeler dibe vuruyordu ama her zamanki gibi çoğunluk tam ayı modundaydı.

“BTC’de Büyük Ralli Gelecek!”

Ayrıca Bitcoin’in en son 2019 yılının başlarında yaşanan ve önceki ayı piyasasının sonunda görülen türden bir fiyat hareketini tekrarlamaya başladığı iddia edildi. Sosyal medyada yaygın olarak takip edilen bir diğer kripto para analisti Trader Tardigrade, Bitcoin’de yaşanan güzel günlerin bir süre daha devam edeceğini öngörüyor. Analist geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı açıklamalarında Bitcoin’in fiyat hareketi hakkında şunları belirtti: