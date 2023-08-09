Kripto para piyasası dün sabah saatlerinden bu yana yeniden yükselişe geçti. Haftalardır düşüş yönlü bir ivme yakalayan XRP, piyasanın yükselişe geçmesiyle birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4 değer kazanarak 0,64 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

XRP Yeniden Yükselişe Geçti

Kripto para piyasası, dün lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, dün sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), son 24 saatte ortalama %1,5’lik bir yükseliş kaydederek 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca volatilitenin artmasıyla birlikte de Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Temmuz ayının ortalarında güçlü bir yükseliş yaşamasının ardından haftalardır güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan XRP de piyasanın yükselişe geçmesi ile yönünü yeniden yukarı çevirdi. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’lük bir yükseliş kaydederek 0,64 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kritik Göstergeler Düşüşe mi İşaret Ediyor?

Kripto analiz platformu Santiment, kripto para piyasasındaki son yükselişi değerlendiri ve XRP adına kritik metriklere dikkat çekti. XRP, piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırsa da bazı kritik metriklerde önemli düşüşler kaydedildi.

Santiment’in paylaştığı verilere göre ağ etkinliği son beş gün içinde çarpıcı bir düşüş kaydetti ve son dört haftanın en düşük seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Ayrıca portföyünde 100 milyondan fazla XRP tutan adresler de son haftalarda artan satış baskısına önemli miktarda katkıda bulundu.

Öte yandan ağ etkinliğindeki düşüş ve artan satış baskısına karşın yükseliş eğilimine işaret eden göstergeler de oldu. On-chain verilerine dikkat çeken Santiment, günlük aktif adreslerde hafta başından bu yana önemli bir yükselişin gerçekleştirdiğini bildirdi.