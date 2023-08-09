Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki devam eden yasal savaşta geçen ay kayda değer bir değişiklik yaşanmış ve mahkeme XRP‘nin ikincil piyasalardaki satışının menkul kıymet olmadığına hükmetmesiyle altcoin piyasasındaki dengelerin değişmesinde öncü bir karara imza atmıştı. Bu denge değişimine yanıt olarak CoinGecko, yakın zaman önce kullanıma sunduğu ve SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı altcoinler listesinde XRP’ye yer vermedi. Beklendiği gibi kripto fiyat ve veri platformunun bu hamlesi tartışmaya neden oldu.

XRP, SEC Menkul Kıymet Olarak Sınıflandırdığı Altcoin Listesine Alınmadı

Kripto fiyat ve veri platformu CoinGecko, kısa süre önce SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı BNB, ADA, SOL, TRX, MATIC ve TON gibi büyük altcoinler’i de içerecek şekilde 48 altcoin’den oluşan bir listeyi kullanıma açtı. Listede, SEC karşısında önemli bir yasal savaş veren Ripple’ın hizmet token’i XRP’nin yer almaması dikkat çekiciydi. Bu duruma espirili bir dille karşılık veren Ripple CTO’su David Schwartz, “Listede portakal bahçeleri, canlı kunduzlar, viski fıçıları için depo makbuzları ve XRP yok” karşılığını verdi.

Elbette CoinGecko’nun XRP’yi listeye dahil etmemiş olması altcoin’i çevreleyen yasal ortamdaki önemli bir değişimden kaynaklanıyordu. Bu durumun temelinde SEC’in açtığı davaya bakan ABD’li yargıç Torres’in kurumsallara yapılan XRP satışları dışındaki satışların tamamı için kesin bir dille tamamının menkul kıymet olmadığına hükmetmiş olması yatıyor.

Bazıları SEC’in temyize giderek Torres’in bu kararının bozulacağını öne sürse de XRP yatırımcılarının çıkarlarını temsil eden avukat John Deaton, yargıç Torres’in özet yargı kararlarının genellikle son derece güçlü olduğuna ve temyizde bozulmadığına dikkat çekti. Avukat Bill Morgan, bu durumdan hareketle Ripple’ın XRP satışlarını diğer token satışlarından ayıran faktörler üzerine spekülasyon yaparak, mahkemenin kararının gelecekte SEC’in altcoinler’i hedef alarak açacağı davalar üzerinde etkileri olacağını öne sürdü.

Kripto Para Sektörü Netlik Arıyor

CoinGecko’nun SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı altcoinler için özel bir liste oluşturma hamlesi, sektörün karşı karşıya olduğu düzenleyici karmaşıklığın ortasında netlik arayan yatırımcılar için netlik sağlama amacıyla atılmış bir adıma karşılık geliyor.

Öte yandan piyasa gözlemcileri ve uzmanları, mahkemenin XRP kararının tam olarak netlik kazanmasıyla birçok altcoin’in üzerindeki SEC baskının ortadan kalkacağına inanıyorlar. Böyle bir senaryoda CoinGecko’nun sunduğu ve SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı 48 altcoin’den oluşan listede önemli bir eksilme olacağı değerlendiriliyor.