13 Temmuz’da SEC davasından çıkan emsal niteliğindeki karar ile aynı gün neredeyse fiyatını ikiye katlayan Ripple fiyatı neredeyse üç haftadır düşüş yaşıyor. Haber akışının olumlu gitmesine rağmen beklenen fiyat hareketini gerçekleştiremeyen Ripple için teknik analiz sonuçları iç açıcı değil. Dava kararının ardından SEC tarafından yapılan itiraz ve bu itiraz süreci XRP fiyatının düşmesine neden oldu ve bu gelişmenin ardından Ripple fiyatı neredeyse %30 düştü.

Ripple Grafik Analizi

Günlük grafikte Şubat 2023’den beri gelen yükselen kanal formasyonu 13 Temmuz’da inanılmaz bir yükseliş yaşanmasıyla uzun bir süre destek görevi gördü. Ancak son hafta yaşanan hacim düşüşüyle birlikte fiyat kırıldı ve destek olarak çalışan çizginin altında hareketine devam ediyor. Tüm bunlara bakıldığında kanal içinde ilk hedef günlük EMA 200 ortalaması olarak görülen 0,48 dolar seviyesi olarak göze çarpıyor. 0,60 dolar seviyesinden destek alan fiyat yazının yazıldığı sırada 0,64 dolardan işlem görüyor ve önünde EMA 21 ve EMA 9 ortalamaları direnç olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar dikkate alındığı zaman ortaya çıkan sonuçta ise fiyatın düşüş yaşaması daha olası gözüküyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla 0,60, 0,55, 0,48 ve 0,41 seviyeleri. Özellikle 0,48 seviyesi hem kanalın destek bölgesi hem de günlük EMA 200 ortalaması olduğu için dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyesi.

Haber Destekli Yükseliş

SEC tarafından gelen itiraza karşılık mahkemenin olumsuz yönde karar vermesi durumunda XRP fiyatı tahminlerin ötesinde fiyatlanabilir. Karardan itibaren önemli kripto varlık borsalarında tekrar listelenen XRP için böyle bir gelişmenin yaşanması yeni bir trend başlatır. Böyle bir durumda dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla 0,67, 0,72, 0,85 ve 1 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,85 seviyesi son yükselişte üç kere direnç görevi gördüğü için XRP grafiğinde görülen en önemli engel olarak göze çarpıyor.