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  •   Chainalysis ve Kanada Polisi İşbirliği: Kripto Suçlarına Önlem Alınıyor

Chainalysis ve Kanada Polisi İşbirliği: Kripto Suçlarına Önlem Alınıyor

Özet

  • - Kanada kolluk kuvvetleri, Chainalysis Reactor yazılımını kullanarak kripto varlık işlemlerini izleyebilecek.
  • - Polis blockchain analizi sayesinde şüphelileri tespit etme ve fon akışlarını takip etme kabiliyetine sahip olacak.
  • - Chainalysis ile yapılan işbirliği Kanada'da kripto suçlarıyla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:35
9 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kanada kolluk kuvvetleri siber suçları araştırırken kripto varlık işlemlerini izlemek için özel bir yazılım kullanmaya başladı. Polis artık blockchain işlemlerini izleme, şüphelileri tespit etme ve fonların nereye yatırıldığını belirleme yeteneğine sahip olacak. Blockchain veri analiz şirketi Chainalysis ile yapılan anlaşma kapsamında Kanada kolluk kuvvetleri herhangi bir siber saldırı sonrasında kripto varlıkların nasıl bir yol izlediklerini ve hangi kripto para borsasına aktarıldığını tespit edebilecek. Bu sayede ülke içinde yaşanabilecek bir saldırıya hızlı ve güvenilir bir şekilde müdahale edilebilecek.

Suçlara Yönelik Yeni Bir Seviye

Yerel polis tarafından Lethbridge Herald gazetesine açıklandığı üzere polis güçleri halihazırda Chainalysis Reactor yazılımına erişim ile kripto ekosisteminde olan işlemleri izlenebilecek ve şüpheliler tespit edilecek. Program kolluk kuvvetlerinin kripto para biriminin çıkış noktasından bir borsaya yatırılana kadar izlenmesine yardımcı oluyor. Takip platformu tanımladıktan sonra polis kripto paranın borsa dışında nereye gönderildiğini görmek için hesap sahibinin bilgilerini ve işlem verilerini talep edebiliyor.

Blockchain analiz müfettişi olarak eğitilen memurlardan biri polisin kripto suçlarıyla ilgili çalışmalarını yeni bir seviyeye taşıyan yazılımın önemini vurguladı. Bundan önce Kanada’daki ajanslar dijital varlıkları içeren bir dolandırıcılık tespit ettiklerinde tam olarak bir barikatla karşılaşıyorlardı.

Kripto Varlık Sahipliğinde Düşüş

Chainalysis ve Calgary Polis Teşkilatı arasındaki ortaklık Nisan 2023’te başladı. O dönemde şirket blockchain ekosistemlerinde yaşanan suçlara odaklanan Batı Kanada Kripto Para Soruşturma Merkezi’nin lansmanını açıkladı.

Kanada, blockchain veri analiz platformu olan Chainalysis 2022‘nin Küresel Kripto Benimseme Endeksi’nde 2021’de 26. ve 2020’de 24. sıradayken 2023’de 22. sırada yer aldı. Chainalysis’e göre aynı yıl her 1.000 Kanadalı için yasadışı kripto faaliyetlerinde toplamda en az 1.144 Kanada doları dolandırıcılar tarafından çalındı.

Ağustos ayında Kanada Merkez Bankası ülkedeki Bitcoin ve kripto para sahipliğinde bir düşüş olduğunu bildirdi. 2022’nin sonunda Kanadalıların %10,1’i 2021’deki %13,1’lik orandan daha düşük bir oranda Bitcoin sahibi oldu.

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