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  •   Son Dakika: Base Ağı Resmen Başlatıldı! Airdrop Olacak Mı?

Son Dakika: Base Ağı Resmen Başlatıldı! Airdrop Olacak Mı?

Özet

  • - Base ağı 19:00'da herkesin erişimine açıldı.
  • - On-chain Summer etkinliğinde ağın halka açık lansmanının yapılacağı geçtiğimiz hafta müjdelenmişti.
  • - Base ağı airdrop yapmayacak.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
19:10
9 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Coinbase borsası geçtiğimiz hafta Ethereum köprüsünü açtıktan sonra Base ağının 9 Ağustos tarihinde başlatılacağını açıklamıştı. Bugün birçok büyük markanın katıldığı etkinlikte kendi layer2 çözümünü resmen başlattı.

İçerik Rehberi

Base Ağı Başlatıldı

ABD’nin halka açık ve en büyük kripto para borsası olan Coinbase yeni “Base” ağının biraz önce başlatıldığını açıkladı. Base, geliştiriciler tarafından test edilmek üzere zaten yayındaydı, ancak Coinbase yetkilileri ağın herkese açılacağı tarihin 9 Ağustos olduğunu söylemişti.

Borsa yöneticileri Ethereum l2 çözümü olarak piyasaya sürülen Base ağının şirket gelirini çeşitlendireceğine inanıyor. İşlem ücretlerinden ağ üzerindeki uygulamaların getireceği faydaya kadar Coinbase bu hamlesiyle birlikte trade işlem ücretlerine bağımlı gelir modelinden yavaş yavaş kurtuluyor. Gelecekte Binance borsasının BNB Chain’ine benzer bir şey olarak Base ağının daha da büyüdüğünü görebiliriz.

İlk duyuru döneminde Coinbase yetkilileri kesinlikle airdrop olmayacağını ve ağın kendi tokenini piyasaya sürmeyeceğini söylemişti. Ancak buna rağmen çok sayıda yatırımcı test ağında işlem yaparak potansiyel airdrop için şansını denedi.

Coca Cola gibi çok sayıda markanın katıldığı Web3 Festivalinde başlatılan Base ağı şimdiden YGG Coin gibi popüler uygulamaların ilgi odağı haline geldi.

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