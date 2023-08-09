Hafta sonu başlayan ralliyle Pazartesi günü fiyatı 1 dolar sınırına dayanan YGG Coin şimdi yeni müjdeyle gündemde. Coinbase tarafından başlatılan Base ağı şirketin gelirini çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Ethereum l2 çözümüyle entegre olacağını duyuran YGG ekibi ağın büyüme potansiyeline dikkat çekti.

YGG Coin Haberleri

Yield Guild Games (YGG), oyun ekosistemini Coinbase tarafından geliştirilen Base ağına taşınıyor. Görev platformunu Base’e taşıyan YGG, Base ve Base’deki oyun geliştiricileriyle birlikte çalışarak daha spesifik ve ilgi çekici görevler oluşturmayı amaçlıyor. Saat 16:00 sularında yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Base, milyonlarca kullanıcıyı blockchain ekosistemleriyle tanıştırmak için tasarlanmış güvenli ve düşük maliyetli bir Ethereum L2 çözümüdür. Ekip, merkeziyetsizliğin açık ve erişilebilir bir küresel kripto ekonomisi oluşturmanın anahtarı olduğuna inandığından, protokol önümüzdeki yıllarda aşamalı olarak merkeziyetsizleşmeyi hedeflemektedir. Base, geliştiricilerin dapp’ler oluşturması için kullanımı kolay bir platform sunarak Coinbase ekosistemindeki milyonlarca doğrulanmış kullanıcıya ulaşıyor.”

YGG, Base protokolü üzerine inşa eden ilk paydaşları tanıyan bir hatıra tokenı olan Genesis Builder NFT’yi almak için uygulamasını başlatan ilk projelerden oldu.

Base ve YGG Coin

Bugün herkese açık hale getirilecek olan Base ağı şimdiden büyük ilgi görüyor. Ethereum köprüsünün geçtiğimiz hafta faaliyet geçirilmesiyle saatler içinde on milyonlarca dolarlık varlık köprülendi. Üstelik hız ve düşük işlem ücretleri nedeniyle Base cazibesini koruyor. Çok zincirli gelecekte Ethereum layer2 çözümlerinin Aptos, Solana gibi layer1’ların pazar payını iyiden iyide küçülmesi bekleniyor.

Coinbase Oyun Ortaklıkları Lideri Daryl Xu bugün YGG Coin’in hamlesiyle ilgili şunları söyledi;

“YGG’nin sağlam görev sistemlerinin, kullanıcılarını eğlenceli görevlerle meşgul etmek isteyen kurucular için Base’e entegre edilmesinden heyecan duyuyoruz. YGG topluluğuyla etkileşime geçmeyi ve on-chain oyunların büyümesine ve geleceğine katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz.”

YGG’nin kurucu ortağı Gabby Dizon şunları söyledi;

“Base ekibiyle işbirliği yapmaktan ve YGG’nin görev sistemlerini kendi protokolleri üzerine inşa edilmiş oyunlara entegre etmek için uzmanlıklarından faydalanmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Base, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase tarafından başlatıldı. Milyonlarca doğrulanmış kullanıcısını blockchain tabanlı oyunlarla tanıştırmak, kripto paranın benimsenmesini ilerletmek ve topluluğu büyütmek için büyük bir fırsat görüyoruz.”

Şimdilik fiyat son haberi pek umursamadı ve YGG Coin 1 dolar hedefinden oldukça uzak.