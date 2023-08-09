Bitcoin fiyatı bugün erken saatlerde 30.000 doları aştı şimdi ABD piyasaları açılırken yeniden yükselişe geçti. Ancak kral kripto kritik eşiği bir türlü koruyamıyor. Öte yandan Shiba Coin fiyatı bugün 1 sıfır sildi. Tıpkı Bitcoin gibi o da kritik eşiğin üzerinde yazı hazırlandığı sırada kalıcı olamamıştı.

Shiba Coin Neden Yükseldi?

Bugün SHIB fiyatı yaklaşık %5,75 artışla 0,00001005 dolara yükseldi ve iki gün önce başlayan toparlanma eğilimini sürdürdü. Genel olarak fiyat son zamanların en düşük seviyesi olan 0,0000947 dolardan yaklaşık %15 yükseldi. Bu kazançların büyük bir kısmı 8 Ağustos’ta, bir kripto ödeme işleme şirketi olan BitPay’in, kripto para kullanıcılarının faturalarını doğrudan cüzdanlarından ödemelerini sağlayan yeni bir hizmet olan “Bill Pay” ürününü duyurmasıyla geldi.

Shiba Inu, 9 Ağustos’ta yatırımcılar arasında yukarı yönlü beklentilerini artırmış olabilecek hizmette listelenen birçok tokenden biridir. Buna ek olarak token, ABD’de spot Bitcoin ETF onayına ilişkin spekülasyonlardan da olumlu etkilendi. Fakat onay 13 Ağustos gibi geleceğini iddia ettikleri onay pek mantıklı görünmüyor. Üstelik bu iddiaları ortaya atan hesapların geçmişine baktığımızda çeşitli yalan haberleri sosyal medyaya pompaladıklarını da görüyoruz.

Shiba Coin Yorum

On-chain verileri incelendiğinde Shiba Inu‘nun en zengin adreslerinin çoğu, son iki gündeki fiyat toparlanması sırasında SHIB tokenleri biriktirdi. Özellikle, 100 milyon-1 milyar SHIB adres grubu 7 Ağustos’tan bu yana mütevazı bir artış gösterirken, dolaşımdaki toplam SHIB arzının %96,5’ini elinde bulunduran 1 milyar ve üzerinde tutan adresler yatay seyrediyor.

Fraktal analiz perspektifinden bakıldığında, Shiba Inu en son piyasada satışlara neden olan seviyelere yakın işlem görüyor. Önümüzdeki günlerde aşılması gerekilen direnç bölgesi 0,00001052-0,00001003 dolar aralığında. Fiyat şimdilik bu bölgeyi aşamadığı için geri dönmüş görünüyor. Güncel görünüm yükselişin şimdilik tükendiğine işaret ederken yatırımcıların 0,0000089 dolara kadar düşüş ihtimaline karşın temkinli olması gerekebilir. Satışların devam etmesi halinde 0,000008 dolar desteği de olası hedefler arasında.

Haftalık grafikte de Shiba Coin fiyatı potansiyel bir düzeltmeye işaret ediyor. Özellikle 0,00001054 dolarlık çok aylık azalan trend çizgisinin aşılamaması bu ihtimali destekliyor.