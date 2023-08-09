Kripto para piyasasının yönünü yeniden yukarı çevirmesiyle birlikte yükselişlerine hız kazandıran Solana (SOL), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 24,6 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. SOL, kaydettiği bu değer artışları ile piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimleri arasına girdi.

Solana (SOL), Piyasadaki Yükselişe Öncülük Etti

Kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, dün sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), ortalama %1’lik değer artışı kaydederek 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon doları aştı. Gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Solana (SOL) gün içerisinde %5’in üzerinde değer kazanarak piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasında yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimi oldu ve piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Değer Artışı Saatler İçinde Yüzde 5’i Aştı

Kripto para piyasasının haftalardır devam eden düşük volatilitenin ardından yeniden yükselişe geçti ve lider kripto para birimi BTC’nin 30.000 doları aşmasıyla birlikte gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu. Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL da kaydettiği yükselişler ile günün öne çıkan kripto para birimleri arasına girdi.

SOL, CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 24,6 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca fiyattaki yükselişin yanı sıra işlem hacimlerinde de çarpıcı bir artış görüldü. Solana’nın (SOL), 24 saatlik toplam işlem hacmi, %60’ya yakın bir artış ile 580 milyar doları aştı.

Ayrıca Solana’da kritik metrikler de son haftalarda piyasadaki düşüşlere rağmen artmaya devam etti. Solana blokzincirinin TVL miktarı, DeFiLlama verilerine göre son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %18’e yakın bir yükseliş kaydedildi.