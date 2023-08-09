Bitcoin fiyatı bugün iki kez 30.000 doları aşmasına rağmen 19:00 sularında yeniden yönünü aşağı çevirdi. Kral kripto para birimi borsalara gönderilen binlerce BTC’nin tedirginliği nedeniyle değer kaybediyor olabilir. Şu aşamada altcoinler için de risk artıyor. Yükselişe geçen ve önemli kazanımlar elde eden birçok altcoin ciddi kayıplar yaşayabilir. DODO Coin bunlardan biri gibi görünüyor.

DODO Coin Yükselişi

DODO fiyatı Binance borsasının geçen hafta alım satım platformunda Perpetual Contracts (vadeli işlemler) başlatmasının ardından %80’lik bir ralli yaptı. On-chain veri analizi, DODO fiyatının devam eden düşüşünden erken bir toparlanma sağlayıp sağlayamayacağına dair sinyaller veriyor.

DODO, fiyat istikrarını artırmak için benzersiz bir Proaktif Piyasa Yapıcı (PMM) mekanizması kullanan algoritma tabanlı bir likidite sağlayıcı platformdur. DODO token 72 saat içinde çift haneli kazançlar elde ettikten sonra bu hafta yatırımcıların dikkatini çekti. 7 Ağustos Pazartesi günü, kripto para borsası devi Binance sürekli sözleşmeler için bir DODO/USDT alım satım çifti başlatacağını duyurdu. Perpetual Sözleşmeler, kripto yatırımcılarının bir varlığın gelecekteki fiyatı üzerinde spekülasyon yaparak büyük pozisyonlar almasına olanak tanıyan özel bir trade ürünüdür.

On-chain veriler DODO ağ aktivitesinin Binance duyurusundan sonraki 24 saat içinde anında 7 ayın zirvesine çıktığını gösteriyor. Bu, takip eden %60’lık DODO fiyat rallisi için zemin hazırladı. Salı gününü 0,13 dolardan kapattıktan sonra, DODO kademeli olarak 0,11 dolara doğru yalpaladı ve ağ çapında bir satış korkusunu tetikledi. Ancak ağdaki aktif adreslerdeki artış (%290) boğaları umutlandırdı.

Son %25’lik düşüşe rağmen ağdaki kullanıcıların sayısı arttı.

DODO Coin Fiyat Yorum

Aktif adresler yükselişin devam edebileceğini söylese de borsadaki satış likiditesi alıcılardan daha baskı görünüyordu. Bir varlığın aktif satış emirleri piyasa talebinden fazla olduğunda, fiyat düzeltmesinin yakında başlaması beklenir. Bitcoin fiyatındaki olumsuzluğu da hesaba katarsak DODO Coin fiyatı 0,11 dolar desteğine kadar satıcıların hücumuna uğrayabilir.

Yazı hazırlandığı sırada 0,15 dolarda olan fiyat eğer 0,16 dolar üstü kapanışlar yapabilirse yükseliş ivmesinin yeniden canlanabileceğinden bahsedebiliriz.