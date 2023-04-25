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Bitcoin’in (BTC) ciddi oranda düşüş yaşadığı bir haftanın ardından bazı metrikler alarm veriyor! Kripto para biriminde uzman görüşleri neler?

Bitcoin’de Önemli Faktör!

Lider kripto para birimi Bitcoin’de son dönemlerde yaşanan hızlı fiyat artışlarını takiben hızlı değer kayıpları, piyasalarda çalkantılı bir sürece neden oldu. Kripto para topluluğunun bir kısmı yükseliş ivmesinin yeniden hakim olacağı yönünde düşüncede diğer kısmı düşüşün derinleşebileceğini savunuyor.

Makro piyasalar yeni bir kritik veri dönemine hazırlanırken ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası hamleleri sonrası Bitcoin uzun süre sakin kalamayacak ve volatilite katalizörleri tetikleyebileceği belirtildi. İşte BTC/USD paritesinin kısa vadeli yatay ticaret modelinden çıkmasına neden olabilecek yaklaşan senaryolar!

Uzmanlara göre bu hafta makroekonomik tetikleyiciler söz konusu olduğundan ötürü şimdiye kadar her şey sessiz olabilir, ancak bu durum değişmek üzere. 27 Nisan’dan itibaren, ABD’den riskli varlıklar için bir volatilite patlaması sağlayabilecek yeni veriler ortaya çıkabilir. ABD GSYİH’sı ve işsizlik başvuruları, Fed’in enflasyonla ilgili ipuçları için dikkatle izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi’nin Mart baskısından önce gelecek. Ayrıca bir hafta sonra Fed, gösterge faiz oranlarını ne kadar artıracağına veya hiç yükseltmeyeceğine karar verecek. Piyasa zaten cevabı bildiğine inansa da, bu herhangi bir sürprizin duyarlılık ve fiyat hareketi üzerinde daha da belirgin bir etkiye sahip olmasına izin verebilir.

Uzman Görüşü!

CME Group’un FedWatch Tool’a göre 25 Nisan itibariyle, Fed’in Mayıs ayı başlarında faiz oranlarını %0,25 artırması için %87 şans var. Bitcoin, ay sonuna kadar ABD hisse senetleri ile ilişkili olmaya devam ediyor ve kripto dışındaki endişeler, endekslerin yeni zirveler gösterememesi üzerine odaklanıyor. Ticaret şirketi Mosaic Asset açıklamalarına göre, ileriye dönük birkaç nedenden dolayı dikkatli olunmalıdır. Şirket konu hakkında şunları söyledi: