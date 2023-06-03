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Bitcoin fiyatı akşam saatlerinde 27.200 dolar seviyesini destek olarak tutmaya başladı ve bu hafta sonu için umutları artırdı. Diğer taraftan altcoinlerde kayda değer hareketlerin başladığını görüyoruz. Kısa vadede enflasyon verisinin düşük geleceği, faizlerin bu ay artırılmayacağı yönünde beklentiler bir ara yükseliş başlatabilir.

Cardano (ADA) Alınır Mı?

Enflasyon baz etkisi nedeniyle ABD’de beklenenden daha hızlı düşüyor ve muhtemelen bu ay da öyle olacak. Borç tavanı sorunu çözüldü, faiz artışının bu ay pas geçilmesi bekleniyor. Özetle Haziran ayının yükseliş dönemi olacağına dair artan bir beklenti var. Bu ortamda ADA Coin’in on-chain görünümü daha başka bir yükseliş sinyali gönderiyor.

Cardano ağındaki işlem aktivitesi, yerel Djed stablecoin’in Mart 2023’te piyasaya sürülmesinden bu yana artıyor. Ve 1 Haziran’da yeni bir 2023 zirvesine ulaştı. Balina yatırımcılarının da son haftalarda alım satım faaliyetlerini artırmasıyla birlikte ADA Coin fiyatı kısa vadede yükselebilir.

ADA Coin Kaç Dolar Olur?

1 Mayıs’ta kaydedilen onaylanmış işlem sayısına göre ADA Coin’de işlem artışı %70’e dayandı. Ağdaki ekonomik faaliyet bu oranda arttığında, bu durum tokenin fiyatını da olumlu etkiler. Cardano bu ilgiyi devam ettirebilirse ADA 0,40 dolarlık direnci ölçeklendirmek için yeterli yükseliş ivmesi kazanabilir.

Bitcoin, Litecoin ve Dogecoin gibi layer1 ağlarının çoğu Ordinals tarafından beslenen İşlem Hacimlerinde üç haneli artışlar gördü. Ancak aynı şey Cardano için söylenemez. ADA işlemlerindeki son artış, büyük ölçüde büyük kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendirildi. Aşağıdaki grafik, Mayıs ayında toplam işlemlerin %70 oranında artarken, Balina İşlemlerinin de aynı dönemde %200 oranında arttığını göstermektedir.

Bu büyük işlemler 100 bin doların üstündeki hareketleri ölçüyor. Bahsi geçen gelişme ağdaki balinaların ADA Coin’e olan ilgisinin de arttığını gösteriyor. Yani kısa vadeli yükseliş görünümü genel makro çerçevenin dışında ADA Coin içindeki gelişmelerle de destekleniyor.

Özetle, yükselen balina faaliyeti Cardano ağındaki ekonomik faaliyetlerde son zamanlarda görülen artışta çok önemli bir rol oynadı.

Peki sonuç? Eğer ADA Coin fiyatı 0,4 dolarlık direnci aşabilirse mevcut talep fiyatın 0,5 dolar seviyesine kadar yükselmesini sağlayabilir. Bu da mevcut fiyata göre yaklaşık %40’lık bir artışı temsil ediyor. Ancak 0,35 dolar altı kapanışlar fiyatın 0,3 dolara kadar yeniden dip arayışına girmesine neden olacaktır.