Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Hızla Yüzde 40 Değerlenebilir! En Büyük 10 Kripto Para Arasında! Balinalara Dikkat!

Hızla Yüzde 40 Değerlenebilir! En Büyük 10 Kripto Para Arasında! Balinalara Dikkat!

Özet

  • ADA Coin balinaları hareketlendi talep artıyor.
  • Makro cephe Haziran ayında genel bir yükseliş için müsait görünüyor.
  • ADA Coin fiyatı 0,4 dolar direncinin üstünde 0,5 doları hedefleyebilir.
00:05
3 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı akşam saatlerinde 27.200 dolar seviyesini destek olarak tutmaya başladı ve bu hafta sonu için umutları artırdı. Diğer taraftan altcoinlerde kayda değer hareketlerin başladığını görüyoruz. Kısa vadede enflasyon verisinin düşük geleceği, faizlerin bu ay artırılmayacağı yönünde beklentiler bir ara yükseliş başlatabilir.

Cardano (ADA) Alınır Mı?

Enflasyon baz etkisi nedeniyle ABD’de beklenenden daha hızlı düşüyor ve muhtemelen bu ay da öyle olacak. Borç tavanı sorunu çözüldü, faiz artışının bu ay pas geçilmesi bekleniyor. Özetle Haziran ayının yükseliş dönemi olacağına dair artan bir beklenti var. Bu ortamda ADA Coin’in on-chain görünümü daha başka bir yükseliş sinyali gönderiyor.

Cardano ağındaki işlem aktivitesi, yerel Djed stablecoin’in Mart 2023’te piyasaya sürülmesinden bu yana artıyor. Ve 1 Haziran’da yeni bir 2023 zirvesine ulaştı. Balina yatırımcılarının da son haftalarda alım satım faaliyetlerini artırmasıyla birlikte ADA Coin fiyatı kısa vadede yükselebilir.

ADA Coin Kaç Dolar Olur?

1 Mayıs’ta kaydedilen onaylanmış işlem sayısına göre ADA Coin’de işlem artışı %70’e dayandı. Ağdaki ekonomik faaliyet bu oranda arttığında, bu durum tokenin fiyatını da olumlu etkiler. Cardano bu ilgiyi devam ettirebilirse ADA 0,40 dolarlık direnci ölçeklendirmek için yeterli yükseliş ivmesi kazanabilir.

Bitcoin, Litecoin ve Dogecoin gibi layer1 ağlarının çoğu Ordinals tarafından beslenen İşlem Hacimlerinde üç haneli artışlar gördü. Ancak aynı şey Cardano için söylenemez. ADA işlemlerindeki son artış, büyük ölçüde büyük kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendirildi. Aşağıdaki grafik, Mayıs ayında toplam işlemlerin %70 oranında artarken, Balina İşlemlerinin de aynı dönemde %200 oranında arttığını göstermektedir.

Bu büyük işlemler 100 bin doların üstündeki hareketleri ölçüyor. Bahsi geçen gelişme ağdaki balinaların ADA Coin’e olan ilgisinin de arttığını gösteriyor. Yani kısa vadeli yükseliş görünümü genel makro çerçevenin dışında ADA Coin içindeki gelişmelerle de destekleniyor.

Özetle, yükselen balina faaliyeti Cardano ağındaki ekonomik faaliyetlerde son zamanlarda görülen artışta çok önemli bir rol oynadı.

Peki sonuç? Eğer ADA Coin fiyatı 0,4 dolarlık direnci aşabilirse mevcut talep fiyatın 0,5 dolar seviyesine kadar yükselmesini sağlayabilir. Bu da mevcut fiyata göre yaklaşık %40’lık bir artışı temsil ediyor. Ancak 0,35 dolar altı kapanışlar fiyatın 0,3 dolara kadar yeniden dip arayışına girmesine neden olacaktır.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
İlgili Yazılar
Fiyatlar Düşmüşken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor! Boğanın Yıldızı Alım Noktasında Mı?
Fiyatlar Düşmüşken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor! Boğanın Yıldızı Alım Noktasında Mı?
İlk 10’da Bulunan Kripto Parada Kritik Sinyal Geldi! Beklenen Kırılma Hangi Yöne Olacak?
İlk 10’da Bulunan Kripto Parada Kritik Sinyal Geldi! Beklenen Kırılma Hangi Yöne Olacak?
Tahminler Neler? Cardano (ADA) ve Dogecoin Fiyat Yorumları!
Tahminler Neler? Cardano (ADA) ve Dogecoin Fiyat Yorumları!
Sürekli Satıyorlar Hedefleri 0,34 Dolar! Binance Borsasındaki En İyi Altcoinlerden Biri!
Sürekli Satıyorlar Hedefleri 0,34 Dolar! Binance Borsasındaki En İyi Altcoinlerden Biri!
Balinaları Akın Akın Bu Altcoin’i Toplamaya Devam Ediyor! Fiyatı 0.5 Dolara Yaklaşıyor!
Balinaları Akın Akın Bu Altcoin’i Toplamaya Devam Ediyor! Fiyatı 0.5 Dolara Yaklaşıyor!
Cardano Cephesinde Önemli Gelişme! ADA Coin Geleceği!
Cardano Cephesinde Önemli Gelişme! ADA Coin Geleceği!
Altcoinlerde Son Durum: ADA Coin, Solana Coin ve XRP İçin Kritik Gelişmeler!
Altcoinlerde Son Durum: ADA Coin, Solana Coin ve XRP İçin Kritik Gelişmeler!
Yakında Beklenen Olacak! İlk 10 Altcoin Arasında! Kripto Yatırımcıları Dikkat!
Yakında Beklenen Olacak! İlk 10 Altcoin Arasında! Kripto Yatırımcıları Dikkat!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023