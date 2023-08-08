Shiba Inu: 0.01 Cent Hedefi Gerçekçi Mi? Kritik Hedef İçin Fiyatı Etkileyecek Faktörler!

Özet

  • - Shiba Inu 0.01 cent hedefine ne kadar uzak gözükse de yaklaşık %111,111 artış potansiyeli yatırımcılarında heyecan uyandırıyor.
  • - Shibarium projesi Shiba Inu'nun Layer-2 blockchain yükseltmesi olarak ekosistemi güçlendirerek büyümeye katkı sağlamayı amaçlıyor.
  • - Token yakma mekanizması, genişleyen kullanım alanları ve olumlu kripto piyasası görünümü Shiba Inu'nun fiyatını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
17:20
8 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Shiba Inu, 28 Ekim 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,00008616 cent’e ulaştı ve o zamandan bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmakta zorlanıyor. SHIB‘nin şu anki $0.0000090 fiyatına göre, potansiyel $0.01 fiyat seviyesine yükseliş bazı önemli faktörler dikkate alındığında yaklaşık %111,111’lik bir artış anlamına geliyor. Piyasa koşulları ve diğer faktörlerin ortasında ikinci en büyük meme token olan Shiba Inu 0,01 cent seviyesine ulaşabilir mi?

Shibarium’un Ekosistem Üzerindeki Etkisi

Shibarium, SHIB ekosistemini büyük bir potansiyel sağlaması beklenen Shiba Inu Layer-2 blockchain yükseltmesidir ve bu da onu 0,01 $ fiyat bölgesine olası yükselişi için çok önemli hale getirmektedir. Kullanıcılarına ekonomik ve parasal tavsiyeler veren bir finans firması olan moneyzine internet sitesinin CEO’su Jon, Shibarium’un kullanıcıların projelerini başlatabilecekleri bir ekosistem tasarlamanın yanı sıra SHIB ticaretini daha kolay erişilebilir hale getireceğini belirtti.

Dahası, Shibarium’un token yakma mekanizması Jon tarafından da vurgulandı. Shiba Inu’nun, makul bir SHIB fiyat artışının gerçekleşmesi için büyük ölçüde azaltılması gereken büyük bir arza sahip olduğunu artık herkes biliyor. Yakma işlemi, token kıtlığı ve artan talebi başlatarak varlığın fiyatının yükselmesini sağlamada çok önemli.

Balinalar Arasında Büyüme

Artan benimseme açısından meme token kripto varlık projesi balinalar olarak adlandırılan devasa piyasa katılımcılarından kripto varlıklarını satın almak ve uzun vadeli yatırımcılar olarak bilinen daha küçük köpekbalıkları ve yunuslara kadar önemli bir büyümeye tanık oldu.

Amerikan sinema zinciri AMC Entertainment gibi büyük şirketler Shiba Inu da dahil olmak üzere kripto para birimleri şeklinde ödeme kabul etmeye başladı. Tesla gibi diğer şirketlerin de kripto ödemelerini kabul etmek için planlar yapmaya başladığı iddia ediliyor.

Shiba Inu Yeni Kullanım Alanları

Yeni kullanım alanlarının geliştirilmesiyle Shiba Inu önde gelen şirketlerle ödeme yapma, kripto varlıklarını biriktirerek ödül kazanma, sosyal medya platformlarında bahşiş verme gibi işlemler uygulanmaya hazır hale getirilebilir.

Shiba Inu kullanım alanlarının genişletilmesi platforma daha fazla kullanıcı çekmede uzun bir yol kat edecek ve kripto varlığın talebini artıracak ve sonunda fiyatını yükseltecektir.

Olumlu Piyasa Etkileri

Sonuç olarak, genel kripto piyasası görünümünde Shiba Inu dahil olmak üzere herhangi bir kripto para biriminin büyümesinde önemli bir belirleyici olacaktır. Düzenleyici yönergeler ve kripto alanı etrafında dönen olumlu ve olumsuz diğer haberler gibi faktörler SHIB‘in gelecekteki fiyatını etkileyecektir.

Olumlu bir piyasa eğilimi ve genel kripto dostu düzenleyici yasalar, Shiba Inu’nun piyasa değerinin hızla yükselmesinde temel unsurlar olarak tanımlanıyor.

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