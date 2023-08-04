Shiba Inu Lideri Kusama, Coinbase’in Kampanyasına Yanıt Verdi

Özet

  • - Shytoshi Kusama, Shiba Inu topluluğuyla birlikte "Summer of Shibarium" kampanyasını başlattı.
  • - Coinbase, Ethereum Layer-2 çözümü olan "Base"i piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bunun için "Onchain Summer" kampanyasını düzenledi.
  • - Kusama, Coinbase'in kampanyasının Shiba Inu'dan ilham aldığını düşünerek, benzerlikler olduğunu ima etti.
  • - Piyasaya Etkisi: Nötr
21:00
4 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Coinbase‘in Onchain Summer kampanyasına yanıt verdi. Kusama, kripto borsasının kampanyasının başlangıçta Shiba Inu topluluğu tarafından sunulan fikirlerle benzerlikler taşıdığını öne sürdü.

Kusama’dan Yanıt Gecikmedi

Kusama, Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un paylaşımına “Eğer bu bir gölge kedisi değilse, bir taklitçidir” ifadesiyle yanıt verdi. Armstrong 3 Ağustos’ta Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Base ana ağının lansmanından bahsetti ve Coinbase’in yaklaşan Onchain Summer girişimini vurguladı.

Coinbase, Base olarak bilinen Ethereum Layer-2 çözümünü 9 Ağustos’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Armstrong kısa bir süre önce Base’in çeşitli Web3 ürünleri geliştirmek için araçlar sunarak kullanıcıları blockchain ekosistemine dahil etmeyi amaçladığını doğruladı.

Etkinliklerin Benzerliği Dikkat Çekti

Base’in lansmanı öncesinde Coinbase ekibi Onchain Summer adında bir kampanya düzenledi. Başlangıç tarihi 9 Ağustos olarak belirlenen girişim, Shiba Inu topluluğundan çeşitli tepkiler aldı.

Coinbase yaptığı duyuruda, kutlama etkinliğinin Base’in ana ağ lansmanıyla aynı zamana denk gelmesinin planlandığını ve etkinliğin birkaç haftaya yayılacağını ve canlı bir sanat, müzik ve oyun festivalini kapsayacağını söyledi.

15 Temmuz’da Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama ise Layer-2 ölçeklendirme çözümünün ana ağ lansmanına giden bir hazırlık aşaması olarak “Summer of Shibarium” kampanyasını başlatmıştı.

Shytoshi Kusama, Coinbase’in Onchain Summer girişiminin Shiba Inu’dan ilham aldığını ima etti. Bununla birlikte, her iki etkinliğin ilgili faaliyetleri önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Shibarium Summer etkinliği şu anda devam ediyor ve ekip tarafından daha önce duyurulduğu üzere Shibarium ana ağ lansmanı için yapılan hazırlıkların bir parçası olarak çok sayıda sürüm tanıtılıyor. Etkinlikte son gelişmeler arasında Shibarium Bridge ve Shibarium YouTube lansmanı yer alıyor.

Tüm bunların yanı sıra Coinbase’in Base Layer-2 lansmanı ve Shiba Inu ekibinin tasarladığı Shibarium Layer-2 lansmanı özellikle Web3 çevresinde büyük bir heyecan ve merak uyandırmaya devam ediyor.

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