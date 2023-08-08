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  •   Devlerin Stablecoin Yarışı! PayPal’ın Stablecoin Hamlesinin Etkisi Sanılandan Çok Daha Büyük Olabilir!

Devlerin Stablecoin Yarışı! PayPal’ın Stablecoin Hamlesinin Etkisi Sanılandan Çok Daha Büyük Olabilir!

Özet

  • - Ödeme devi PayPal, kendi stablecoin'i PayPal USD'yi (PYUSD) piyasaya sürdü.
  • - PYUSD, dijital para işlemlerini kolaylaştırmak ve kripto para alım satımını desteklemek için kullanılabiliyor.
  • - PayPal'ın bu hamlesi başta finans sektörü olmak üzere Amazon, Apple gibi devlere ilham verebilir.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
17:00
8 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Stablecoin piyasası, son katılımcısının PayPal olmasıyla büyük endüstri oyuncularının dikkatini çeken bir alan olarak öne çıkmaya devam ediyor. Ödeme devi PayPal, 7 Ağustos’ta yaptığı sürpriz duyuru ile kendi stablecoin’i PayPal USD‘yi (PYUSD) piyasaya sürdü. PayPal’ın bu stratejik hamlesi, sektörde büyük bir örnek olabilir ve potansiyel olarak Apple, Amazon gibi devlerin de aynı şeyi yapmaları için ilham verici olabilir.

Ödeme Devi PayPal’ın Hamlesi Büyük Bir Örnek

Dijital para devriminin ön saflarında artık ödeme devi PayPal’ın stablecoin’i PYUSD yer alıyor. Ethereum Blockchain’i üzerine inşa edilen ve değeri ABD dolarına 1:1 oranında endeksli olacak şekilde tasarlanan PYUSD, bir dijital para olarak parasal işlemleri kolaylaştırmak için birçok avantaja sahip. PayPal’ın yeni stablecoin‘i rahatlıkla standart ABD dolarına sorunsuz bir şekilde dönüştürme esnekliği sunarken Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) gibi diğer kripto paraların satın alınması veya satılması için de kullanılabiliyor. Bu yenilikçi adım, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

Yakın geçmişe bakıldığında, stablecoin piyasasına dönük ilk büyük adımı küresel bankacılık devi JP Morgan‘ın toptan satış işlemlerini iyileştirmeyi amaçlayarak 2019’da JPM CoinStablecoins’i piyasaya sürmesiyle attığı görülüyor. Elbette stablecoin piyasasının asıl öncüsü olarak Tether ve onun ihraç ettiği USDT‘si öne çıkıyor. Bununla birlikte ünlü milyarder Elon Musk‘ın da X adında stablecoin’ini piyasaya sürmek istediğine dönük birtakım iddialar söz konusu. Bu manzarada PayPal ve diğer endüstri devlerinin stablecoin piyasasına adım atmış olmaları aslında büyük bir sürpriz değil.

Stablecoin Piyasasının Bir Sonraki Üyeleri Bu Devler Olabilir

PayPal, finansal alanda daha fazla rekabetle karşı karşıya ve daha fazla para kazanmak için yeni yollar denemek zorunda. Ödeme devinin kendi stablecoin’ini piyasaya sürmesi finans şirketleri başta olmak üzere birçok büyük şirketin kendi stablecoin’ini piyasaya sürme konusunda cesaretlendici olabileceği üzerinde duruluyor.

Elon Musk’ın eski adıyla Twitter yeni adıyla X’i üzerinde çalışan dijital parasının denemelerini çoktan yapan çevrimiçi ödemeler konusunda bilinen bir şirket olan  Stripe‘in kendi stablecoin’ini piyasaya sürerek stablecoin piyasasının bir sonraki üyesinin olma ihtimali yüksek olarak değerlendiriliyor. Striple ile birlikte kendi stablecoin’ini piyasaya sürebilme ihtimali ile öne çıkan bir diğer dev ise Amazon. Uzun zamandır Amazon’un kendi stablecoin’ini oluşturma planı yaptığına dönük iddialar söz konusu ve e-ticaret devi Amazon Pay aracılığıyla kullanılabilecek bir stablecoin ile gelebilir.

Telefonla ödeme yapmanın kolay bir yolunu sunan ve PayPal’a ait bir şirket olan Venmo‘nun da kendi stablecoin’ini çıkarması ya da platformun temel para birimi olarak PYUSD’yi kullanmaya başlaması bekleniyor. Dahası arama motoru devi Google‘ın ödeme hizmeti Google Pay ve teknoloji devi Apple‘ın ödeme hizmeti Apple Pay için kendi stablecoinler’ini piyasaya sürme planları yapıyor olabileceklerine inanılıyor.

Stabilcoin gibi dijital paraların kullanımı henüz ABD’de tam olarak düzenlenmemiş olsa da PayPal’ın hamlesi daha fazla şirketin bu yeni para işleme yöntemini kullanarak kazanç sağlamaya itebilir. Bu, özellikle bir şeyler satın almak ve çevrimiçi ödeme yapmak söz konusu olduğunda dijital paraları kullanmayı seven insanlar için gerçekten ilginç bir dönem başlangıcı olabilir.

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