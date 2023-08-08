EDX Markets faaliyete geçtiği için BCH ciddi talep artışı yaşadı ve fiyat uzun sürenin ardından 300 doları aştı. Ancak sonrasında yaşanan genel piyasa sarsıntısında popüler Bitcoin forku da satışlar yaşadı. Peki güncel görünüm BCH için kaç dolara işaret ediyor?

Bitcoin Cash (BCH) Yorum

Ağustos ayına düşüşle başlayan Bitcoin Cash (BCH) fiyatı nihayet on-chain yükseliş sinyalleriyle yatırımcıların umudunu besliyor. BCH Coin short pozisyonları 13 Temmuz’dan bu yana en yüksek likidasyonlarını yaşarken fiyat rallisinin tekrar başlayacağına dair güçlü sinyaller geliyor.

Bitcoin Cash (BCH) fiyatı Pazartesi gününün en düşük seviyesi olan 216 dolardan yüzde 8 artış yaşayarak 235 doların üzerine çıktı. Şimdilik 200 dolar altına düşüş endişesi ortadan kalkmış görünüyor. Veri analiz portalı Coinglass’a göre, 7 Ağustos’ta 2,33 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.

Bu rakam, aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, açığa satış yapanların 13 Temmuz’dan bu yana maruz kaldığı en yüksek likidasyon hacmi olarak dikkat çekiyor.

Yukarıda gözlemlenen kısa likidasyonlardaki önemli artışlar, özellikle birden fazla açığa satış pozisyonu aynı anda likide edildiğinde, çeşitli nedenlerle BCH fiyatları için yükseliş anlamına gelebilir.

Bitcoin Cash (BCH) Geleceği

Bitcoin Cash’in kurumsal trading platformu EDX piyasalarında listelenmesi, BCH fiyatının Haziran ayı sonlarında 329 dolar ile 2023 zirvesine ulaşmasını sağlamıştı. Yaklaşık bir ay boyunca alım satım faaliyetlerini durduran balinalar şimdi yeniden harekete geçmiş görünüyor. Santiment‘ten alınan verilere göre, BCH Pazartesi günü Temmuz ortasından bu yana en yüksek Balina İşlem Sayısını kaydetti.

Aşağıdaki grafik BCH’nin 7 Ağustos’ta 267 Balina İşlemine ulaştığını gösteriyor. Dikkat çekici bir şekilde, Bitcoin Cash‘in bu seviyede balina alım satım faaliyeti gerçekleştirdiği son zaman yaklaşık bir ay önce 14 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti.

Balina ilgisindeki artış çoğu zaman fiyat için de yükseliş anlamına gelir. Şimdilik boğaların kontrolüne geçen BCH Coin fiyatı ilerleyen günlerde 280 doları test edebilir. Kısa vadede en zorlu satış duvarı 250 dolar bölgesinde bulunuyor. Boğalar direnci aşamazsa 225-220 dolar aralığındaki desteğe düşüş görebiliriz.