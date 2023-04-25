Bitcoin'de ünlü isim ile büyük şirketin kritik başvuru süreci başlıyor. Geçmişte defalarca kez reddedilişle karşılaşılan bu süreç nasıl ilerleyecek?

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Kripto borsasında işlem gören ürünler sunan bir endüstri devi olan 21Shares, spot-Bitcoin ETF başvurusunu yeniden sunmak üzere Cathie Wood’un ARK Yatırım Yönetimi ile bir araya geldi. Duyuruda, böyle bir fonun ABD’li yatırımcılara şu anda piyasada bulunmayan daha fazla güvenlik önlemi sağlayacağı vurgulanıyor.

21Shares & Cathie Wood Bitcoin ETF’sini Başlatıyor

Bloomberg’in haberine göre, Bitcoin’in S&P Bitcoin Endeksi tarafından belirlenen fiyatını yansıtan ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) adlı daha önce dosyalanmış bir ETF, 21Shares tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Başvuru, ABD düzenleyici topluluğundan bu tür fonlara karşı yaygın bir muhalefetin olduğu bir zamanda geldi. 21Shares’in ilki 2021’de, ikincisi ise bu yılın Mayıs ayında olmak üzere ürün için yaptığı başvuruların her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından reddedilen onlarca başvuru arasında yer aldı.

21Shares’in icra kurulu başkanı ve kurucu ortağı Hany Rashwan’a göre, Bitcoin ETF’lerinin ayırt edici satış noktası, baştan sona yatırımcı korumasına verilen son derece büyük önem olarak kabul ediliyor. Rashwan, yeni ortaklık ve son Bitcoin ETF lansmanı hakkında konuşurken şunları söyledi:

Amerikalı yatırımcılar, öncelikle uluslararası olan kripto dolandırıcılıklarından ve özellikle de evde mevcut, kolay, düzenlenmiş seçenekler olmadığı için zarar görmüştü. Özellikle banka iflaslarının yaşandığı son birkaç ayda ve özellikle de uluslararası kripto patlamalarının yaşandığı son bir yılda, Amerikalı yatırımcılardan Amerikan yapımı ürünlere yönelik daha fazla talep gördük.

SEC’in Kripto Karşıtı Tutumuyla Mücadele

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve başka yerlerdeki düzenleyicilerin kripto varlıklar sektörüne daha yakından ilgi göstermeye başlamasına rağmen, dosyalama, kripto para birimlerinin korkunç bir 2022’den kurtulduktan sonra önemli bir artışa tanık olduğu bir zamanda geldi. Buna ek olarak, bazı piyasa katılımcıları kripto para birimlerinin geleneksel bankalarda bulundurmak yerine para depolamak için güvenli bir liman görevi görebileceğini iddia ediyor.

Diğer yandan Grayscale Investments, Bitcoin tröstünü borsada işlem gören bir fona dönüştürmeyi düşünüyor. Davadaki sözlü tartışmaların ardından, işletmenin dönüşüm şansının arttığına dair raporlar ortaya çıktı; bu, şirketin mahkeme onayı almak için birkaç ay önce SEC’e dava açmasının nedeninin bir parçası.

Pazar günü, daha geniş kripto piyasası art arda beş gün boyunca düşüşünü sürdürürken Bitcoin fiyatı kısa bir süre için 27.000 doların altına düşmüştü. Bu kripto haberleri ışığında, Bitcoin’in fiyatı haberin yazıldığı sırada 27.600 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu da son yedi gün içinde kaydedilen %9,39’luk kayba kıyasla son 24 saat içinde %0,10’luk bir kazancı temsil ediyor.