Binance, 6,3 milyar dolarlık saldırı sonrası kayıpların %90’ını karşıladı

Binance, perşembe günü yaşanan 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından çalınan kripto varlıkların %90’ını yerine koyduğunu açıkladı. Borsa, 1 Kasım Pazar günü para çekme işlemlerini yeniden başlatma planını koruduğunu bildirdi.

Rezervler ve kullanıcı bakiyeleri

Şirketin son güncellemesine göre önceki açıklamada yaklaşık %80 seviyesinde bulunan karşılama oranı %90’a yükseldi. Binance, bitcoin, ether, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve ZEC dahil öne çıkan varlıkların müşteri bakiyeleri kadar tamamen desteklendiğini belirtti. Kalan %10’luk bölümün ise likiditesi daha sınırlı tokenlardan oluştuğu, bu nedenle gerekli miktarlarda teminin daha uzun sürebileceği aktarıldı.

Binance eksik kalan varlıkları açık piyasa işlemleri ve tezgah üstü alımlarla topladığını, bu süreçte sektör ortaklarıyla çalıştığını kaydetti. Şirket daha önce etkilenen kripto varlıklar içinde tutulan 5 milyar dolar dahil olmak üzere 6,34 milyar doların üzerinde kurumsal kaynağı ayırmıştı. Bu tutar, iş ortaklarının dondurduğu yaklaşık 3 milyar dolarlık çalıntı varlıktan ayrı tutuluyor.

Binance, çalınan fonların mali etkisini kullanıcılarına değil, kendi kaynaklarına yansıtacağını bildirdi.

Hangi fonlar kullanılıyor

Borsa, yerine konulan varlıkların kurumsal hazine kaynakları ile vadeli işlemler sigorta fonunun bir bölümü üzerinden finanse edildiğini açıkladı. Ayrıca kullanıcıları korumak için oluşturulan acil durum rezervi SAFU’nun da kısmen devreye alınmasının beklendiği belirtildi. Binance, bu fondan yalnızca gerekli büyüklüğün üzerindeki kısmın kullanıldığını, kalan bölümün risk yönetimi şartlarını karşılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

SAFU, Binance’in olağanüstü durumlarda kullanıcı varlıklarını korumak için ayırdığı rezerv fonu olarak biliniyor. Şirket, bu koruma fonunu yeniden yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine çıkarma taahhüdünde bulundu.

Mini sözlük: SAFU, Binance’in 2018’de oluşturduğu acil durum kullanıcı koruma fonudur. Borsa bu rezervi, güvenlik ihlali veya olağanüstü kayıp senaryolarında kullanıcı bakiyelerini desteklemek için kullanır.

Soruşturma ve rezerv kanıtı

Soruşturma sürerken Binance Eş Üst Yöneticisi Richard Teng, ilk aşamada şüphelenilen çalışan dizüstü bilgisayarının ötesinde ek ihlal noktaları tespit edildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili değerlendirmesinde Kuzey Kore bağlantısının kesinleşmediğini, hükümetin konuyu incelediğini belirtti.

Blockchain analiz şirketleri TRM Labs ve Chainalysis, saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna bağladı. Binance buna ek olarak 31 Ekim günü UTC ile gece yarısında alınan yeni rezerv kanıtı görüntüsünü yayımladı. Şirket, adı geçen tokenlarda karşılama oranlarının %100 veya üzerinde olduğunu duyurdu.

Richard Teng, soruşturmada ilk şüphenin ötesine geçildiğini ve ek ihlal noktalarının belirlendiğini açıkladı.

Kullanıcıların bakiyelerinin Binance’in yükümlülük hesaplarına dahil edilip edilmediğini bağımsız biçimde doğrulamasını sağlayacak tam kriptografik kanıtın ise 3 Kasım’a kadar yayımlanması bekleniyor.