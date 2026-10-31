SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalardaki arz gerilerken alım ilgisini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsalardaki arz 31 Ekim'de 85 trilyon SHIB seviyesine geriledi.
  • 📉 61,36 milyar SHIB tutarındaki negatif net akış, $SHIB için alım tarafının canlı kaldığını gösterdi.
  • 📊 Önceki günlerde 87 trilyon SHIB olan borsa rezervi, piyasa geneli zayıf kalırken düşüşünü sürdürdü.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki genel satış baskısına rağmen zincir üstü verilerde farklı bir görünüm sergiledi. Fiyat hareketi zayıf kalırken, borsalardaki SHIB arzının gerilemesi piyasada alım iştahının tamamen kaybolmadığına işaret etti.

İçindekiler
1 Borsalardaki SHIB miktarı azaldı
2 Negatif net akış alım tarafını öne çıkardı
3 Piyasada toparlanma beklentisi izleniyor

Borsalardaki SHIB miktarı azaldı

CryptoQuant verilerine göre kripto para borsalarında tutulan toplam Shiba Inu miktarı 31 Ekim itibarıyla yaklaşık 85 trilyon SHIB seviyesine indi. Önceki günlerde görülen 87 trilyon SHIB bandına kıyasla yaşanan bu düşüş, piyasadaki satışa hazır arzın azaldığını gösterdi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve topluluk odaklı yapısıyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor. Son veriler, geniş piyasadaki düşüş eğilimine karşın bazı yatırımcıların SHIB biriktirmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

CryptoQuant verileri, borsalardaki SHIB rezervinin 85 trilyon seviyesine gerilediğini ve satışa hazır token miktarında düşüş yaşandığını gösteriyor.

Negatif net akış alım tarafını öne çıkardı

Aynı dönemde Shiba Inu için borsa net akışı da negatife döndü. Günlük veriler, 61,36 milyar SHIB tutarında negatif net akış kaydedildiğini ortaya koydu. Bu tablo, borsalardan çıkan token miktarının girişlerden fazla olduğuna işaret ediyor.

Son 24 saatte borsa rezervindeki gerileme yaklaşık %0,007 olarak hesaplandı. Net akışın eksi bölgede kalmasıyla birlikte, bazı yatırımcıların SHIB varlıklarını borsalardan çekerek elde tutmayı tercih ettiği anlaşılıyor. Bu eğilim, piyasanın geneline hakim olan temkinli havaya rağmen alım yönlü işlemlerin sürdüğünü gösterdi.

61,36 milyar SHIB düzeyindeki negatif net akış, talebin yeniden canlandığına ve alıcıların piyasada yer aldığına işaret ediyor.

Piyasada toparlanma beklentisi izleniyor

Shiba Inu son dönemde beklenen yukarı yönlü kırılmaları gerçekleştiremediği için yatırımcıların soru işaretleri artmıştı. Buna karşın borsalardaki arzın gerilemesi, fiyat tarafında henüz net biçimde görülmeyen bir toparlanmanın altyapısını oluşturabilir.

Alımların sürmesi halinde toplam borsa rezervinin kısa vadede 84 trilyon SHIB düzeyine inebileceği değerlendiriliyor. Bu olasılık, mevcut satış baskısına rağmen SHIB ekosisteminde talebin yeniden güç kazandığını gösteren başlıca veriler arasında yer aldı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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