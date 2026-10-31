RIPPLE (XRP)

XRP ağında yakım ücretleri 30 Ekim’de yüzde 147 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 30 Ekim'de $XRP ağında ücret yoluyla yakılan miktar yüzde 147 arttı.
  • 📌 XRP ekim ayında yüzde 15,86 geriledi ve temmuzdan beri ilk aylık kaybına yöneldi.
  • 📊 Üçüncü çeyrekte XRP Ledger'da stabilcoin miktarı 1,03 milyar dolara, ETP girişleri 355,3 milyon dolara çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

XRP Ledger üzerinde işlem ücretleri yoluyla yakılan XRP miktarı ekim ayının son günlerinde belirgin biçimde arttı. XRPScan verilerine göre 30 Ekim’de yakılan XRP miktarı 1.644 seviyesine çıktı. Bu artış, ağdaki işlem hareketliliğiyle bağlantılı otomatik yakım mekanizmasının yeniden hız kazandığını gösterdi.

İçindekiler
1 XRP Ledger’daki yakım mekanizması nasıl işliyor
2 Ekim ayında fiyat performansı zayıf kaldı
3 Piyasadaki baskı ve Binance gelişmesi
4 Üçüncü çeyrekte ağ verileri büyüme gösterdi

XRP Ledger’daki yakım mekanizması nasıl işliyor

XRP Ledger, her işlemde çok küçük bir XRP tutarını kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıyor. Ağda ücret olarak ödenen bu tutarlar herhangi bir cüzdana aktarılmıyor; doğrudan yakılıyor. Bu yapı, bazı blokzincirlerde görülen planlı token yakım programlarından farklı olarak otomatik biçimde çalışıyor.

Şimdiye kadar toplam 14.423.678 XRP yakıldı. Bu miktar, toplam arzın yaklaşık yüzde 0,014’üne karşılık geliyor. Yakım oranı arz üzerinde sınırlı bir etki yaratsa da, ağ kullanımındaki değişimi izlemek açısından önemli bir gösterge olarak görülüyor.

XRP Ledger’da her işlem için XRP cinsinden ücret ödenmesi gerekiyor ve bu ücret kalıcı olarak yakılıyor.

Ekim ayında fiyat performansı zayıf kaldı

Kripto piyasasında ekim ayı uzun süredir güçlü performansla anılsa da bu yıl tablo farklı seyretti. XRP, ayın bitimine saatler kala yüzde 15,86 düşüşte bulunuyordu ve temmuzdan bu yana ilk aylık kaybına yönelmişti.

XRP, ağustos ayında yüzde 30,11, eylül ayında ise yüzde 7,91 yükselmişti. Bu ivmenin sürmesi beklenirken hem piyasa içi hem de piyasa dışı gelişmeler risk iştahını baskıladı. Böylece son iki aydaki yükseliş serisi ekimde yerini geri çekilmeye bıraktı.

Piyasadaki baskı ve Binance gelişmesi

Piyasadaki son baskı unsurlarından biri Binance çevresinde yaşanan güvenlik olayı oldu. Şirket, müşteri varlıklarından 6,3 milyar dolarlık kayıp yaşandığını açıkladı. Ardından yaptığı güncellemede, hafta içinde saldırganların çaldığı kripto varlıkların değerinin yaklaşık yüzde 90’ının karşılandığını ve pazar gününe kadar para çekme işlemlerini yeniden açmayı planladığını bildirdi. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Binance, çalınan kripto varlıkların değerinin yaklaşık yüzde 90’ını karşıladığını ve para çekme işlemlerini pazar gününe kadar yeniden açmayı planladığını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte ağ verileri büyüme gösterdi

Fiyat baskısına karşın XRP ekosisteminde üçüncü çeyrek verileri büyümeye işaret etti. Resmi XRP hesabının paylaştığı bilgilere göre XRP Ledger üzerindeki stabilcoin miktarı yüzde 25,2 artarak 1,03 milyar dolara yükseldi. Küresel XRP ETP net girişleri yüzde 39,6 artışla 355,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ödeme hacmi yüzde 4,3 artarak 42,82 milyar XRP oldu. Yerel DEX hacmi yüzde 20,2 yükselişle 614,8 milyon dolara ulaştı. Dağıtılan tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının değeri de yüzde 29,2 artarak 498,7 milyon dolara çıktı. Aviva yatırımcılarının BNY Mellon ile tokenleştirilmiş fon başlatması bu alandaki büyümenin öne çıkan adımları arasında yer aldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

David Schwartz, XRP tişörtündeki 100 sayısının anlamını açıkladı

Binance’teki XRP rezervi iki günde 220 milyon adet azaldı

XRPL, stabilcoin büyümesinde haftalık sıralamada üçüncü oldu

Ripple bağlantılı cüzdanlarda 310 milyon XRP hareketi görüldü

Ripple 310 milyon XRP taşıdı, Binance olayı sonrası sorular arttı

Binance saldırısında 233 milyon XRP çalındı, 200 milyon RLUSD donduruldu

Franklin Templeton, XRP ETF girişlerinde günü lider tamamladı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu borsalardaki arz gerilerken alım ilgisini koruyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu borsalardaki arz gerilerken alım ilgisini koruyor
SHIBA INU (SHIB)
Binance, 6,3 milyar dolarlık saldırı sonrası kayıpların %90’ını karşıladı
BINANCE Ekonomi
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?