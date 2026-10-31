XRP ağında yakım ücretleri 30 Ekim’de yüzde 147 arttı

XRP Ledger üzerinde işlem ücretleri yoluyla yakılan XRP miktarı ekim ayının son günlerinde belirgin biçimde arttı. XRPScan verilerine göre 30 Ekim’de yakılan XRP miktarı 1.644 seviyesine çıktı. Bu artış, ağdaki işlem hareketliliğiyle bağlantılı otomatik yakım mekanizmasının yeniden hız kazandığını gösterdi.

XRP Ledger’daki yakım mekanizması nasıl işliyor

XRP Ledger, her işlemde çok küçük bir XRP tutarını kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıyor. Ağda ücret olarak ödenen bu tutarlar herhangi bir cüzdana aktarılmıyor; doğrudan yakılıyor. Bu yapı, bazı blokzincirlerde görülen planlı token yakım programlarından farklı olarak otomatik biçimde çalışıyor.

Şimdiye kadar toplam 14.423.678 XRP yakıldı. Bu miktar, toplam arzın yaklaşık yüzde 0,014’üne karşılık geliyor. Yakım oranı arz üzerinde sınırlı bir etki yaratsa da, ağ kullanımındaki değişimi izlemek açısından önemli bir gösterge olarak görülüyor.

XRP Ledger’da her işlem için XRP cinsinden ücret ödenmesi gerekiyor ve bu ücret kalıcı olarak yakılıyor.

Ekim ayında fiyat performansı zayıf kaldı

Kripto piyasasında ekim ayı uzun süredir güçlü performansla anılsa da bu yıl tablo farklı seyretti. XRP, ayın bitimine saatler kala yüzde 15,86 düşüşte bulunuyordu ve temmuzdan bu yana ilk aylık kaybına yönelmişti.

XRP, ağustos ayında yüzde 30,11, eylül ayında ise yüzde 7,91 yükselmişti. Bu ivmenin sürmesi beklenirken hem piyasa içi hem de piyasa dışı gelişmeler risk iştahını baskıladı. Böylece son iki aydaki yükseliş serisi ekimde yerini geri çekilmeye bıraktı.

Piyasadaki baskı ve Binance gelişmesi

Piyasadaki son baskı unsurlarından biri Binance çevresinde yaşanan güvenlik olayı oldu. Şirket, müşteri varlıklarından 6,3 milyar dolarlık kayıp yaşandığını açıkladı. Ardından yaptığı güncellemede, hafta içinde saldırganların çaldığı kripto varlıkların değerinin yaklaşık yüzde 90’ının karşılandığını ve pazar gününe kadar para çekme işlemlerini yeniden açmayı planladığını bildirdi. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Binance, çalınan kripto varlıkların değerinin yaklaşık yüzde 90’ını karşıladığını ve para çekme işlemlerini pazar gününe kadar yeniden açmayı planladığını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte ağ verileri büyüme gösterdi

Fiyat baskısına karşın XRP ekosisteminde üçüncü çeyrek verileri büyümeye işaret etti. Resmi XRP hesabının paylaştığı bilgilere göre XRP Ledger üzerindeki stabilcoin miktarı yüzde 25,2 artarak 1,03 milyar dolara yükseldi. Küresel XRP ETP net girişleri yüzde 39,6 artışla 355,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ödeme hacmi yüzde 4,3 artarak 42,82 milyar XRP oldu. Yerel DEX hacmi yüzde 20,2 yükselişle 614,8 milyon dolara ulaştı. Dağıtılan tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının değeri de yüzde 29,2 artarak 498,7 milyon dolara çıktı. Aviva yatırımcılarının BNY Mellon ile tokenleştirilmiş fon başlatması bu alandaki büyümenin öne çıkan adımları arasında yer aldı.