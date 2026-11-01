XRP, Binance saldırısı sonrası 200 günlük ortalamanın altına indi

XRP, Ağustos 2026’dan bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görüyor. Eylül ortasında ve ekim ayında iki kez bu teknik seviyenin altı görülse de düşüşler kısa sürmüş, fiyat uzun süre bu bölgenin altında kalmamıştı.

Binance saldırısı satış baskısını artırdı

Perşembe günü XRP’deki sert düşüşte, Binance’e yönelik saldırı haberleri etkili oldu. Yaklaşık 300 milyon dolarlık XRP’nin de etkilendiği olayın ardından piyasada satış baskısı arttı. Toplamda 6,3 milyar dolarlık müşteri varlığını etkilediği belirtilen saldırı, şimdiye kadarki en büyük kripto varlık hırsızlıklarından biri olarak gösteriliyor.

Binance kurucu ortağı Yi He, şirketin kendi kaynaklarından 6,34 milyar dolar ayırarak XRP ve RLUSD dahil büyük kripto varlıkları satın aldığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından XRP perşembe günü 1,22 dolara kadar geriledi ve kısa süre sonra 200 günlük ortalamanın altına indi. Cuma günü de düşüş sürdü, fiyat 1,19 doları gördü. Ardından sınırlı bir toparlanma yaşansa da XRP yeniden 200 günlük ortalamanın üzerine çıkamadı.

Makro veriler ve Fed kararı da etkili oldu

Piyasadaki zayıflık yalnızca saldırı haberleriyle sınırlı kalmadı. ABD’de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi perşembe günü aylık bazda %0,5, yıllık bazda %3,6 arttı. Böylece veri, ABD Merkez Bankasının %2 hedefinin üzerinde kaldı. Bu açıklama, Fed’in hafta içinde politika faizini sabit tutma kararının hemen ardından geldi.

Yatırımcılar bir yandan kripto piyasasındaki güvenlik risklerini, diğer yandan faiz görünümünü birlikte değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak istihdam verileri, özellikle de cuma günü yayımlanacak ekim ayı tarım dışı istihdam raporu, riskli varlıklarda yön üzerinde belirleyici olabilir.

Teknik görünümde kritik eşik izleniyor

XRP’nin 200 günlük ortalamanın altına gerilemesi, kısa vadeli ivmeye ilişkin soru işaretlerini artırdı. Buna rağmen bu hareketin tek başına toparlanma ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediği değerlendiriliyor. Piyasada asıl odak, haftalık grafikte 50 haftalık hareketli ortalamanın korunup korunamayacağında toplanmış durumda.

Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde XRP için 1,70 dolar yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık haftalık desteğin kaybedilmesi durumunda 1 dolar ve 0,98 dolar seviyeleri olası geri çekilme alanları arasında yer alıyor.

Rezerv desteği öne çıktı

Binance tarafında ise kullanıcı fonlarına ilişkin son güncellemede XRP ve RLUSD dahil başlıca kripto varlıklar için rezerv desteğinin %100 seviyesine ulaştığı açıklandı. RLUSD, Ripple ekosistemiyle bağlantılı bir stabilcoin olarak biliniyor ve değeri ABD dolarına sabit kalacak şekilde tasarlanıyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple ekosistemine bağlı dolar endeksli bir stabilcoindir. Rezerv desteği ise platformun kullanıcı varlıklarını bire bir karşılayacak ölçüde elde tuttuğu varlıkları ifade eder.

XRP ve RLUSD dahil başlıca kripto varlıkların Binance kullanıcı fonunda %100 rezerv desteğine ulaştığı bildirildi.