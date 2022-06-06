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Sus Payı İçin 60 Dolar ETH Gönderdiler

NFT sektörü ilginç miktarlarda paraların döndüğü yerlerden birisi.Fakat bunu sadece bilen bizler değiliz!Çünkü sektörde bunu kanıtlayan şeyler oluyor.
12:00
6 Haziran 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT’ler dediğimiz zaman, almış olduğumuz NFT’e sahip olanlarla toplandığımız, sohbet çevirdiğimiz yer Discord‘dur. Hepiniz bilirsiniz. Çünkü Discord olmadan topluluk oluşturamazsınız ve birbiriniz ile belli bir alanda anlık sohbet çeviremezsiniz. O yüzden şimdilik Discord, NFT’ler için değerli ve önemli bir topluluk sağlayıcı yeridir.

Bizler ne kadar bu platformu yararlı işler yapmak ve zaman geçirmek için kullansakta farklı amaçlar doğrultusunda bu platformları gözlemleyen kişiler var.

HACKERLAR!

Evet hackerlar! Hemen hemen her gün bir NFT koleksiyonunun Discord sunucusunu hackliyorlar. Bunlardan biri de geçen günlerde gerçekleşen NFT sektörünün şahı diyebileceğim Bored Ape Yatch Club koleksiyonunun Discord’unun hacklenmesi.

Hacklesinler ne olacak ki diyorsunuz (?) ama Discord sunucuları sohbet çevirme alanları dışında bizlerin sahip olduğu NFT’nin doğrulamasını yapmak ve özel odalara erişimi sağlamak için cüzdanlarımızı bağladığımız yer aslında. Durum böyle olunca bir nevi varlıklarımız erişime açık hale geliyor. İşte o zaman hacker diye tanımladığımız kişiler BAYC koleksiyonuna bağlı olan cüzdanlardan 200 ETH gibi bir çalma işlemi gerçekleştiriyorlar!

Evet Tamı Tamına 200 ETH Çalındı.

Burası işin üzücü kısmı ama Twitter’da, kendini Web3 dedektifi olarak tanımlayan ZachXBT, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Discord hacklemelerinin de aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüyor. Nasıl? İşi dedektiflik olduğu için bu olayların peşine düşüyor ve olayların gerçekleştiği cüzdanları takip edince, “opbob.eth, Two1.eth, Lisey.eth, 半醉人间.eth” ENS adreslerine sahip kişilerin üzerinde yoğunlaşıyor ve bu grubun her bir Discord hackinden gelen fonları birden fazla cüzdan aracılığıyla bir ana cüzdana aktardıklarını görüyor.

Durum böyle olunca işi dedektliflik olan ZachXBT bunları ifşalıyor ve ifşalandığını gören saldırının arkasındaki kişiler ZachXBT’e 60$ değerinde ETH gönderiyor. 🙂

Lakin ZachXBT, hackerlar tarafından yollanan bu paraya anlam veremese de, dedektiflik yapmayı bırakacak gibi gözükmüyor! 🙂

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.
Ben Sercan.

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