16-22 Şubat Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Özet

  • 16 Şubat ABD piyasaları tatil, Çin tüm hafta tatil.
  • 20 Şubat 18:00 Yüksek Mahkeme Tarife Kararı (Beklenti Ocak ayında açıklanmasıydı ancak ertelendi. 20 Şubat şimdilik en muhtemel tarih görünüyor.)
  • Cuma günü Fed'in izlediği enflasyon göstergesi PCE açıklanacak. Beklenti %2,8.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Yazı hazırlandığı sırada 70 bin doları geri alan Bitcoin birçok kripto paranın yüzde 5’ten fazla artış yaşamasına neden oluyor. İlerleyen saatlerde CME açılışı nedeniyle dalgalanma muhtemel ve 72 bin dolar geri alınmaya çalışılırken altcoinlerde kısa vadeli fırsatlar görebiliriz. Ancak bu hafta kripto için oldukça önemli bir dönem olacak.

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Büyük haftaya ABD ve Çin piyasalarının tatiliyle başlayacağız. 20 Şubat geldiğindeyse muhtemelen Yüksek Mahkeme tarifelerle ilgili kararını açıklamış olacak. Trump ve ekibinin olası tarife iptaline karşı atacağı adımlar belirsiz olsa da üzerine çalışıp alternatif yollar arayabilecekleri çok zamanları oldu. Yani kaos potansiyeli 6 Kasım’a göre daha sınırlı. Dahası henüz geçen hafta bile yeni gümrük vergisi anlaşmaları yapıldı, belki de Trump Yüksek Mahkemenin iptal kararı almayacağını düşünüyordur?

Gün ve saat detaylarıyla önümüzdeki haftanın önemli gelişmeleri aşağıdaki gibi.

16 Şubat Pazartesi

  • ABD (1 gün) ve Çin (Tüm Hafta) Piyasaları Tatil
  • 16:25 Fed/Bowman Konuşacak
  • ARB Kilit Açılışı (Dolaşım Arzının %1,82’si)

17 Şubat Salı

  • 20:45 Fed/Barr
  • 22:40 Fed/Daly
  • Hedera DevDay 2026
  • BCH Toronto Meetup

18 Şubat Çarşamba

  • 16:30 ABD Dayanıklı Tüketim Malları
  • 17:15 ABD Endüstriyel Üretim Aylık
  • 21:00 Fed/Bowman
  • 22:00 Fed Toplantı Tutanakları

19 Şubat Perşembe

  • 16:00 Walmart Kazanç Raporu
  • 16:20 Fed/Bostic
  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 227K)
  • 16:30 Fed/Bowman
  • 17:00 Fed/Kashkari

20 Şubat Cuma

  • 16:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,8)
  • 16:30 ABD PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Beklenti ve Önceki: %2,8)
  • 17:45 ABD S&P Hizmetler PMI Öncü Endeksi (Önceki: 52,7)
  • 17:45 Fed/Bostic
  • 18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık (Beklenti: 56,9 Önceki: 57,3)
  • 18:00 Yüksek Mahkeme Tarife Kararı (Beklenti Ocak ayında açıklanmasıydı ancak ertelendi. 20 Şubat şimdilik en muhtemel tarih görünüyor. Alt mahkemeler iptal kararı vermişti ve Kasım duruşması Yüksek Mahkemenin de aynı kararı alabileceği izlenimini oluşturdu.)
  • 20:45 Fed/Logan
  • ZRO Kilit Açılışı (Dolaşım Arzının %5,98’i)
