16-22 Şubat Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Yazı hazırlandığı sırada 70 bin doları geri alan Bitcoin birçok kripto paranın yüzde 5’ten fazla artış yaşamasına neden oluyor. İlerleyen saatlerde CME açılışı nedeniyle dalgalanma muhtemel ve 72 bin dolar geri alınmaya çalışılırken altcoinlerde kısa vadeli fırsatlar görebiliriz. Ancak bu hafta kripto için oldukça önemli bir dönem olacak.

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Büyük haftaya ABD ve Çin piyasalarının tatiliyle başlayacağız. 20 Şubat geldiğindeyse muhtemelen Yüksek Mahkeme tarifelerle ilgili kararını açıklamış olacak. Trump ve ekibinin olası tarife iptaline karşı atacağı adımlar belirsiz olsa da üzerine çalışıp alternatif yollar arayabilecekleri çok zamanları oldu. Yani kaos potansiyeli 6 Kasım’a göre daha sınırlı. Dahası henüz geçen hafta bile yeni gümrük vergisi anlaşmaları yapıldı, belki de Trump Yüksek Mahkemenin iptal kararı almayacağını düşünüyordur?

Gün ve saat detaylarıyla önümüzdeki haftanın önemli gelişmeleri aşağıdaki gibi.

16 Şubat Pazartesi

ABD (1 gün) ve Çin (Tüm Hafta) Piyasaları Tatil

16:25 Fed /Bowman Konuşacak

/Bowman Konuşacak ARB Kilit Açılışı (Dolaşım Arzının %1,82’si)

17 Şubat Salı

20:45 Fed/Barr

22:40 Fed/Daly

Hedera DevDay 2026

BCH Toronto Meetup

18 Şubat Çarşamba

16:30 ABD Dayanıklı Tüketim Malları

17:15 ABD Endüstriyel Üretim Aylık

21:00 Fed/Bowman

22:00 Fed Toplantı Tutanakları

19 Şubat Perşembe

16:00 Walmart Kazanç Raporu

16:20 Fed/Bostic

16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 227K)

16:30 Fed/Bowman

17:00 Fed/Kashkari

20 Şubat Cuma

16:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,8)

17:45 ABD S&P Hizmetler PMI Öncü Endeksi (Önceki: 52,7)

17:45 Fed/Bostic

18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık (Beklenti: 56,9 Önceki: 57,3)

18:00 Yüksek Mahkeme Tarife Kararı (Beklenti Ocak ayında açıklanmasıydı ancak ertelendi. 20 Şubat şimdilik en muhtemel tarih görünüyor. Alt mahkemeler iptal kararı vermişti ve Kasım duruşması Yüksek Mahkemenin de aynı kararı alabileceği izlenimini oluşturdu.)

ZRO Kilit Açılışı (Dolaşım Arzının %5,98’i)