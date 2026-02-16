Willy Woo ve Ran Neuner: 12 Yıldır İlk Defa Bu Yüzden Bitcoin’i Sorguluyorum

2022 yılında Bitcoin’in enflasyonla mücadelede başarılı olacağı hikayesi suya düşmüştü. Enflasyon yükselirken BTC zayıfladı ve bu durum “koruma aracı olarak Bitcoin” savlarının boşa çıkmasına neden oldu. Ardından Altın ile korelasyonunda sorun görmeye başladık. Dijital Altın hikayesi de böylece boşa düşüyor. Ran Neuner ve Willy Woo endişe veren gelişmeye odaklanıyor.

Willy Woo

Kripto para yatırımcılarının yıllardır tanıdığı Willy Woo döngülere dair tahminleri yakından izlenen bir isim. Bugün Bitcoin ve Altın karşılaştırması yaparak “umutlu kalmak istemiyorsanız beni dinlemeyin” dedi. 12 yıllık trendin kırıldığından bahseden analist kuantum farkındalığı nedeniyle bu trendin bozulduğunu ve daha fazlasının olabileceğini düşünüyor.

“Muhtemelen, BTC kuantum dirençli imzalarla yamalanacaktır. Bu, 4 milyon kayıp coin’in tekrar dolaşıma girme sorununu çözmez. Kayıp coin’lerin protokol hard fork tarafından dondurulmama ihtimalinin %75 olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle, risk ayarlı satış 4 milyon coin’in fiyatlandırılması gerekir. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Stategy 2020’de BTC biriktirmeye başlayarak bir trend oluşturduğundan beri, tüm şirketler ve spot ETF’ler tarafından toplamda sadece 2,8 milyon BTC biriktirilmiştir. 4 milyon kayıp BTC = 8 yıllık kurumsal birikim. Piyasa, bu kayıp coinlerin geri dönüşünü önceden fiyatlamaya başladı. Bu süreç, Q-Day riski ortadan kalktığında tamamlanacaktır. O zamana kadar BTCUSD bu riski fiyatlayacaktır. Q-Day’e 5 ila 15 yıl var… bu, başının üzerinde bir belirsizlikle uzun bir süre trade yapmak anlamına geliyor. Ne yazık ki, önümüzdeki 10 yıl BTC’nin en çok ihtiyaç duyulduğu dönem olacak. Bu, uzun vadeli borç döngüsünün sonu, makro yatırımcıların ve devletlerin küresel borç azaltma sürecinden korunmak için altın gibi sert varlıklara yöneldiği dönemdir.”

Biitcoin’i Sorguluyorum

Ran Neuner da farklı şeyler söylemiyor. Daha ileri gidip 12 yıldır ilk defa Bitcoin’i sorguladığından bahsediyor. Onun dikkat çektiği konu düşüşten ziyade piyasalar gerçekten risk ve belirsizliğe girdiğinde Bitcoin’in nasıl tepki verdiği. Bitcoin doğduğunda amacı “peer-to-peer cash” yani insanların ödemeler için kullanacağı merkeziyetsiz bir alternatifti. Ancak sonrasında dijital altına yani değer deposuna dönüştü.

Bir zamanlar heyecan veren ancak bugün umutların tükenmesine neden olan şey Bitcoin’in geleneksel finansal sisteme entegrasyonuydu.

ETF onayı için mücadele ettik.

Kurumsal erişim için mücadele ettik.

Onu sistemin içine almak istedik.

“Artık mücadele edecek bir şey kalmadı. Dolayısıyla, gümrük vergileri, para birimi gerilimleri ve mali istikrarsızlık ortaya çıktığında, Bitcoin’in bir değer deposu gibi davranması gereken an gelmişti. Bunun yerine, sermaye altına yöneldi. Kurumlar erişime sahipti. Artık hiçbir engel kalmamıştı. Rahatsız edici olan da bu. Nakit olarak kullanılmıyorsa ve stres teklifini anlamlı bir şekilde emmediyse, o zaman hikaye tam olarak nedir? Bireysel yatırımcı katılımı, son yılların en düşük seviyelerine yakın. İlk evanjelistler büyük ölçüde piyasadan çıktı.” Bu, Bitcoin’in öldüğü anlamına gelmez. Ancak Ran artık bunun sorgulanmasına neden olduğunu söylüyor. “İlginç olan, kripto paralar değil, Bitcoin hakkında endişeleniyor olmam. Çünkü bir sonraki dalga ideolojik değil. AI agentlar bankaları kullanmayacak. Kredi kartlarını kullanmayacaklar. Anında, programlanabilir ödeme yollarına ihtiyaçları olacak. Bu da kripto para demek.”