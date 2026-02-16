Bitcoin 50 Haftalık Hareketli Ortalamanın Altına Geriledi: Piyasa Eğilimi Değişiyor mu?

Bitcoin son dört haftadır düşüş trendini sürdürüyor ve uzun vadeli yatırımcılar ile piyasa gözlemcileri önemli bir teknik seviyenin altında fiyatlamaya dikkat çekiyor. Son veriler, fiyatın 50 haftalık basit hareketli ortalamanın (SMA) altına sarktığını gösteriyor. Teknik analizde bu seviye, geçmişte boğa ve ayı piyasalarının ayrım noktası olarak öne çıkmıştı.

50 Haftalık SMA: Tarihsel Eğilim ve Son Gelişmeler

Bitcoin, çeşitli piyasa döngülerinde 50 haftalık SMA altında kapanış yaptıktan sonra 2014, 2018 ve 2022 yıllarında belirgin ayı dönemlerine girmişti. Şu anda Bitcoin fiyatı yaklaşık 68.400 dolar seviyesinde işlem görüyor ve tarihi zirvesinden yüzde 40 geride. Dört hafta üst üste bu ortalamanın altında kalması, finans çevrelerinde mevcut yükseliş döngüsünün sona yaklaştığı izlenimini güçlendiriyor. Uzmanlar, uzun süre bu seviye altında fiyatlanmanın genellikle düşüş eğilimini hızlandırdığına dikkat çekiyor.

Destek Bölgeleri ve Zincir Üstü Veriler

Teknik göstergeler zayıflama sinyali verse de bazı kurumsal yatırımcılar bu sürecin sistemik bir çöküşten ziyade planlı bir risk azaltma olduğunu değerlendiriyor. Kısa vadede 60.000–65.000 dolar aralığı güçlü bir destek alanı olarak görülüyor. CryptoQuant’ın zincir üstü analizleri ise, 200 haftalık SMA ile ağın gerçekleşen fiyatının kesiştiği 55.000–55.800 dolar bandının, uzun vadeli alıcılar için olası dip bölgeyi işaret ettiğini ortaya koyuyor. Tarihsel olarak, benzer aşamalarda uzun vadeli yatırımcıların bu seviyelerde pozisyon aldığına işaret ediliyor.

Kurumların Tutumunda Dönüşüm

Yatırımcı risk iştahındaki değişim, piyasadaki negatif havayı güçlendiriyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi son dönemde rekor düşük seviyeleri gördü ve ekstrem korku bölgesine indi. ABD spot Bitcoin ETF’lerinde 2025 yılı boyunca devam eden alımların, 2026’nın başlarında satışa dönmesi bu görünümü destekliyor. Piyasa aktörlerinin yön değiştirmesi, teknik göstergelerle birleşince olumsuz eğilimin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Düşüş Sinyalinin Geçersiz Kılınması İçin Gerekli Koşullar

Bitcoin’in yeniden yükseliş trendine dönmesi için, fiyatın birkaç hafta üst üste 50 haftalık SMA’nın üzerinde kalıcı şekilde tutunması gerekiyor. Özellikle 80.000 doların üzerinde uzun süreli bir kapanış, uzun vadeli teknik görünümde iyileşme sağlanmasını mümkün kılabilir. Analistler, bu düzeyin üzerinde kalınmadıkça riskin devam edebileceğini belirtiyor.

CryptoQuant verilerine göre, ağın gerçekleşen fiyatıyla 200 haftalık SMA’nın kesişim bölgesi piyasadaki alıcıları teşvik eden bir alan olarak öne çıkıyor.

50 haftalık hareketli ortalama, bugüne kadar döngü geçişlerinde kilit bir gösterge olarak çalıştı. Bu seviyenin altında uzun süreli hareketler nadiren tarafsız olarak görülüyor ve çoğunlukla piyasa eğiliminin değiştiğine işaret ediyor.

Kripto piyasalarında volatilitenin arttığı bir dönemde, teknik ve zincir üstü göstergeler yatırımcıların yön bulmasında önemli bir rol oynuyor. Hem piyasa yapısının hem de yatırımcı davranışlarının izlenmesi, mevcut döngünün anlaşılması açısından kritik öneme sahip.