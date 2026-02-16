Dijital Varlık Fonlarında Dördüncü Haftada Çıkışlar Sürüyor

Kripto para piyasasına yönelik dijital varlık yatırım ürünlerinde üst üste dördüncü kez net çıkış kaydedildi. CoinShares’in son verilerine göre, son bir haftada toplam 173 milyon dolarlık fon çıkışı gerçekleşti. Kurumsal yatırımcıların tedirginliği ve fiyat dalgalanmaları bu dönemde öne çıkan başlıca faktörler oldu.

Fiyat Dalgalanmasının Etkisi ve Haftalık Akışlar

Haftanın başında dijital varlık fonlarına 575 milyon dolar giriş gözlendi. Ancak kısa süre sonra piyasalardaki zayıflama nedeniyle 853 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve haftanın başındaki kazançlar silindi. Haftanın sonuna doğru açıklanan, piyasa beklentisinin altında kalan ABD tüketici enflasyonu (CPI) verileriyle birlikte ise 105 milyon dolarlık bir giriş dikkati çekti. Aynı dönemde borsa yatırım ürünlerinde haftalık işlem hacmi 27 milyar dolara gerileyerek, bir önceki haftanın 63 milyar dolarlık rekor seviyesinin oldukça altında kaldı.

Bölgesel Akışlarda Belirgin Ayrışma

Fon akışları bölgesel tarafta önemli farklılıklar ortaya koydu. En yüksek çıkış ABD kaynaklı olurken, bu ülkede 403,2 milyon dolarlık net çıkış hesaplandı. Buna karşın Avrupa ve Kanada’nın dahil olduğu diğer pazarlarda girişler öne çıktı. Almanya’da 114,8 milyon dolar, Kanada’da 46,3 milyon dolar ve İsviçre’de 36,8 milyon dolarlık fon girişi oldu. ABD dışındaki bu bölgelerde toplam 230 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu durum, farklı bölgelerde yatırımcı eğilimlerinin ve risk algısının çeşitlilik gösterdiğini işaret ediyor.

Bitcoin ve Ethereum’da Net Çıkışlar

Varlık bazında incelendiğinde, Bitcoin yatırım ürünlerinden 133,3 milyon dolar, Ethereum ürünlerinden ise 85,1 milyon dolar tutarında çıkış oldu. Çoklu varlık fonlarında ise 14,6 milyon dolar, short Bitcoin ürünlerinde ise 5 milyon dolar net çıkış görüldü. Son iki haftada short Bitcoin ürünlerinde toplamda 15,5 milyon dolar çıkış yaşanması, piyasanın dip seviyelerine yakın olabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ethereum cephesinde ise zayıf seyir devam etti. Daha küçük ölçekli dijital varlıklarda ise bölünmüş bir görünüm ortaya çıktı.

XRP ve Solana Yatırımcı Çekiyor

Geniş çaplı çıkışlara rağmen, bazı altcoin projelerinde yatırımlar arttı. XRP yatırım ürünlerinde 33,4 milyon dolar, Solana’da 31 milyon dolar ve Chainlink tarafında da 1,1 milyon dolar net giriş oldu. Analizlerde, bu tür seçici girişlerin genel bir riskten kaçıştan ziyade sermaye rotasyonunu gösterdiği belirtiliyor.

Dijital varlık fonlarında toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise yaklaşık 132,96 milyar dolar olarak ölçüldü. Son haftalarda makroekonomik belirsizliklerin, özellikle ABD merkezli yatırım ürünlerinde etkili olduğu gözlemlenirken; Avrupa ve Kanada’daki yatırımcılar, fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam etti. Önümüzdeki süreçte ise makro veriler ve ABD’nin yatırım eğilimleri, piyasa hareketlerinde belirleyici olabilir.