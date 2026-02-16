Standard Chartered, 2026 XRP ve Diğer Kripto Para Hedeflerini Düşürdü

Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma ekibi, 2026 için kripto para fiyat tahminlerinde ciddi bir indirime giderek XRP, Bitcoin ve Ethereum için önceki yüksek hedeflerini düşürdü. Bu gelişmede, XRP için yapılan güncelleme dikkat çekti ve bankanın güncellemesinin ardından piyasalarda kısa vadede dalgalanmanın artabileceği belirtildi.

XRP ve Diğer Kripto Paralarda Hedefler Aşağı Yönlü Revize Edildi

İngiltere merkezli uluslararası bankacılık kuruluşu Standard Chartered, dijital varlıklar konusunda kurum içi analizleriyle tanınıyor. Bankanın baş araştırmacısı Geoff Kendrick liderliğindeki ekip, XRP için 2026 sonu fiyat hedefini sekiz dolardan 2,8 dolara indirerek önceki beklentisinde büyük bir değişikliğe gitti. Bu son tahmin, daha önceki değerlendirmeye kıyasla yaklaşık yüzde 65’lik bir azalma anlamına geliyor.

Revizyonun Gerekçeleri: Kurumsal Akış ve Makro Baskılar

Duyuruda, bu revizyonun, uzun vadeli dinamiklerin tamamen değiştiği şeklinde değil, daha çok kurumlar arası fon akışlarının seyri ve küresel ekonomik baskıların dikkate alınmasıyla yapıldığı aktarıldı. Araştırmada ayrıca, kripto paralarda yakın dönemde yaşanan Spot XRP ETF’lerinin onaylanmasına yönelik iyimserliğin de kalıcı olmadığı, bu tür fonlardan beklenen kurumsal girişlerin gerçekleşmediği vurgulandı.

Banka, bazı yatırımcıların güçlü bir şekilde piyasada kalacağı beklentisinin gerçekte karşılık bulmadığına işaret ederek, önceki “süper döngü” varsayımının zayıfladığına işaret etti.

Diğer taraftan, ABD dolarının güçlenmesi ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalma olasılığı, getiri üretmeyen dijital varlıkların özellikle alternatif coin kategorisinde baskı altında kalmasına yol açtı. Bu gelişmeler, bankanın sadece XRP değil, genel olarak kripto sektöründeki fiyat projeksiyonlarını da gözden geçirmesine neden oldu.

Piyasalara Kısa Vadeli Uyarı

Standard Chartered, yeni fiyat hedeflerine geçiş sürecinde piyasalarda kısa vadeli risklerin ortaya çıkabileceğini de raporunda dile getirdi. Analist ekibi, XRP’nin teknik görünümünde 1,30-1,40 dolar bandının önümüzdeki haftalarda önemli bir destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

“Uzun vadede Ripple’ın ödeme ağı altyapısının rolü korunuyor; ancak halka açık ETF’ler yoluyla kurumsal benimsemenin bu yıl başında öngörülen hıza ulaşmadığı görülüyor.”

Banka, bu değerlendirmesiyle Ripple’ın altyapısının öneminin devam ettiğini, fakat benimseme hızının öngörülenden daha yavaş gerçekleştiğini aktardı.

Bitcoin ve Ethereum’da Da Aşağı Yönlü Düzenleme

XRP’ye yönelik ciddi hedef düşürmesinin yanında, Standard Chartered diğer önde gelen iki dijital varlık olan Bitcoin ve Ethereum için de benzer oranlarda aşağı yönlü revizyon yaptı. Bitcoin için uzun vadeli hedef 250 bin dolardan 180 bin dolara, Ethereum için ise 14 bin dolardan 9,500 dolara çekildi. Bu ayarlamalar, banka analizinde tek bir varlığa özgü olumsuzluğun değil, geniş çaplı bir makro uyum ihtiyacının yansıması olarak değerlendirildi.

Bu değişikliklerin temelinde, piyasadaki likidite koşullarının ve makroekonomik ortamın etkisiyle daha temkinli bir beklentiye geçişin bulunduğuna dikkat çekildi. Kurumsal tahminlerdeki bu ciddi revizyonların, kripto paralarda yeni dönemde beklenti yönetiminin daha gerçekçi bir zemine oturduğu şeklinde de yorumlanabileceği ifade edildi.