Binance Verileri ve Kripto Paralarda Karamsarlık İçin Haklı Nedenler

Eğer Bitcoin önceki ayı piyasalarına benzer bir dönem yaşayacaksa altcoinlerin düşecek daha fazla alanı olabilir. Hatta Bitcoin’in de 50 bin dolar altında dipler görmesi tarihsel verilere göre mümkün. Peki BTC 68 bin doları korumak üzere mücadele ederken Binance verileri neden karamsarlığı besliyor?

Binance Stablecoin Çıkışları

Zarar edip kalan varlıklarınızı çektiğinizde örneğin kullandığınız borsa Binance ise ve herkes sizin gibi yapıyorsa borsadaki net çıkışlar yükselir. Binance dünyanın en yaygın kullanılan borsası (son yılların hacim verileri) ve on-chain olarak borsa stablecoin çıkışları izlenebiliyor. Aşağıdaki grafiğe dikkat çeken Darkfost üst üste üç aydır Binance borsasından net çıkışların devam ettiğini söylüyor.

Bu durum daha önce 2023 ayı piyasalarında yaşanmıştı.

“Özellikle piyasa likiditesinin önemli bir kısmını elinde bulunduran Binance gibi büyük bir platformda çıkışlar hakim olduğunda, bu durum yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin gerçek bir aşamasını yansıtıyor. Başka bir deyişle, sermaye borsa ekosisteminde yeniden dağıtılmak yerine kademeli olarak bu ekosistemden çıkıyor. Aralık ayında, Binance’deki aylık net stablecoin çıkışları zaten yaklaşık -1,8 milyar dolara ulaşmıştı. Bu dinamik, Ocak ayında net çıkışların yaklaşık -2,9 milyar dolara ulaşmasıyla önemli ölçüde yoğunlaştı.”

Şubat ayında bu eğilim devam etti ve henüz ayın 16’sında olmamıza rağmen çıkışlar 3 milyar doları aştı.

Kripto Paralar Düşebilir

Binance borsası kripto para piyasalarının genel özetini gösterir çünkü pastanın büyük dilimini temsil ediyor. Bu ayki çıkışlarda Binance için sosyal medyada başlayan boykot kampanyasının da etkisi olabilir ancak çıkışlar Şubat ayına özel değil.

Dahası Binance borsasının stablecoin rezervleri de zayıflıyor. Kasım ayından bu yana, yaklaşık 50,9 milyar dolardan 41,8 milyar dolara düştü, bu da bu dönemde yaklaşık 9 milyar dolarlık bir daralma anlamına geliyor. Rezervlerdeki düşüş talebin zayıfladığı hatta bir kısım yatırımcının kriptodan uzaklaştığını gösteriyor.

Makroekonomik ortamın belirsizliği ve jeopolitik gerilimin artmasıyla küresel belirsizliğin yükseldiği bir ortamda riskten kaçış bariz. Bitcoin ve kripto paralar için bu konu özelinde bariz düşüş eğilimi var diyebiliriz.