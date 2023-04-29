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  •   ABD’den Signature Bank Raporu! İşte Kriptoyla İlişkili Çöküşün Nedeni!

ABD’den Signature Bank Raporu! İşte Kriptoyla İlişkili Çöküşün Nedeni!

Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan son rapora göre Signature Bank'ın çöküş nedeni! Kripto paralarla bağlantısı ne?
23:00
29 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na (FDIC) göre Signature Bank (SBNY), yakın zamanda çöken diğer finansal kurumlardan yayılan bulaşma nedeniyle başarısız oldu.

Silvergate Çöküşü!

FDIC yeni bir raporda, Silvergate Bank’ın kendi kendini tasfiye etmesinin ve Silicon Valley Bank’ın (SVB) başarısızlığının, Signature’ın geçen ay yüksek profilli çöküşünün yolunu açtığını söylüyor. Bununla birlikte düzenleyici, finans kurumunun çöküşünde kripto da dahil olmak üzere diğer faktörlerin rol oynadığını da belirtiyor. Raporda konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

SBNY’nin yönetim kurulu ve yönetimi, kurumun boyutuna, karmaşıklığına ve risk profiline uygun yeterli risk yönetimi uygulamalarını ve kontrollerini geliştirmeden ve sürdürmeden hızlı, sınırsız büyümeyi sürdürdü. SBNY yönetimi, iyi kurumsal yönetişim uygulamalarına öncelik vermedi, FDIC denetçisinin endişelerini her zaman dikkate almadı ve FDIC denetim tavsiyelerini (SR) ele alırken her zaman duyarlı veya zamanında davranmadı. SBNY, hızlı büyümesini, temel likidite risk yönetimi uygulamalarını ve kontrollerini uygulamadan sigortasız mevduatlara aşırı güvenerek finanse etti. Ek olarak SBNY, kripto para endüstrisi mevduatlarıyla ilişkisinin ve bunlara bağlı olmasının riskini veya 2022’nin sonlarında ve 2023’te meydana gelen kripto endüstrisi kargaşasından bulaşmaya karşı savunmasızlığını anlayamadı.

Kripto Para Çalkantısı!

New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), müşterilerin tek bir günde 10 milyar dolar değerinde mevduat çekmesinin ardından kripto dostu finans kuruluşunu Mart ayında kapattı. NYDFS daha sonra FDIC’yi Signature’ın tüm varlıklarını satılıncaya kadar elinde tutan bir “köprü bankası” işletmesi için görevlendirdi.

Massachusetts’ten eski bir Demokratik Kongre Üyesi olan Signature Bank yönetim kurulu üyesi Barney Frank, o sırada CNBC’ye bankanın kapatılmasının kriptoya yönelik düzenleyici bir baskının parçası olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ancak, NYDFS müfettişi Adrienne A. Harris daha sonra bankanın kapanmasının tamamen likidite sorunları nedeniyle olduğunu söyleyerek bunu yalanladı. Mart ayının sonlarında FDIC,  New York Community Bancorp’un bir yan kuruluşu olan Flagstar Bank ile bir “satın alma ve devralma anlaşması” imzaladı.

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