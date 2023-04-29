Lider kripto para birimi olan Bitcoin'de (BTC) güncel veriler neye işaret ediyor? Kripto para biriminde hareket yönü ne tarafa?

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Bitcoin’in (BTC) ağ etkinliği, 2022 ayı piyasasının derinliklerinden toparlanırken 2023’ün başlangıcından bu yana patladı. Bir araştırma analistine göre, ağdaki günlük işlem sayısı, Aralık 2017’deki boğa piyasasından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmaya hazırlanıyor.

Bitcoin Yükselişi!

CoinMarketCap’ten elde edilen verilere göre 24 saat içerisinde lider kripto para birimi Bitcoin, son bir düşüşle 29.342 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde kral kripto para, 30.000 doları aşmak için mücadele etmesine rağmen %7.34 oranında kazançlar kaydetti. Blockchain veri analitik firması Glassnode, BTC’nin önceki aya göre Binance borsasındaki dengesinde keskin bir artış olduğunu ortaya koydu. Pek çok kargaşanın arasında bu davranış, piyasadaki riske dayalı varlıklar için artan bir iştah anlamına gelebilir.

Mart ayı içerisinde yaşanan bankacılık çöküşleri, yatırımcıların fonlarını kripto para piyasasına eklemesine ve BTC’yi geleneksel finansa karşı bir koruma aracı olarak görmesine yol açtı. Kripto para Mart ayında %21 oranında artarak Haziran 2022’den bu yana ilk kez 28.000 dolar seviyesine ulaştı.

Bir başka yüksek profilli bankacılık kuruluşu olan First Republic Bank düşüşe geçerken, genel olarak kripto para piyasası ve özellikle BTC, geleneksel piyasalardan hoşnutsuz yatırımcıları çekmeyi umuyor. Binance’te tutulan dengedeki artış henüz endişe verici bir işaret değildi. Çünkü BTC’nin borsalardaki ve borsa dışındaki arzı arasında gözle görülür bir farklılık vardı.

BTC Verileri!

Bu durum yatırımcıların kripto paralarını tasfiye etmek yerine elinde tutmayı tercih ettiğini gösterdi. CryptoQuant’a göre borsa balina oranı, ilk 10 giriş işleminin toplam girişlere göre göreli boyutudur. Belirtilen metrik boğa piyasası sırasında, genellikle %85 oranının altında kalır.

Yazı kaleme alındığında toplam girişlerin %39’u büyük adreslerden geldi ve bu da BTC için bir yükseliş hissini yansıtabilir. BTC vadeli işlemleri için Açık Faiz (OI) son iki gün içinde %8 artarak 11.81 milyar dolara yükselirken BTC’ye yönelik spekülatif ilgi arttı. Bununla birlikte, bazı borsalardaki fonlama oranları negatife döndü ve bu da kaldıraçlı düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar için artan hakimiyet anlamına gelebilir.