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Ripple’da (XRP) Kritik Rapor! Altcoinde Birçok Veri Açıklandı!

Popüler kripto para projesi Ripple (XRP) adına yayınlanan raporda altcoinin dair birçok veri açıklandı. İşte rapor detayları!
21:00
29 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple’ın XRP Ledger’ındaki (XRPL) ağ etkinliği, ilk çeyrekte yeni zirvelere yükseldi ve Q1 piyasa raporuna göre büyük ölçüde non-fugible token (NFT) tarafından yönlendirildi.

Ripple’da Kritik Rapor!

Açıklanan rapora göre, Kasım 2022’de bu kripto varlıklar için ağ destekli desteğin sunulmasından bu yana Ledger’da 1 milyondan fazla NFT basıldı. SBI VC Trade Genel Müdürü Tomohiko Kondo, Ledger’ın NFT hacmi ve işlemleri açısından ilk 10 zincir arasında yer aldığını ekleyerek bunu doğruladı.

Bununla birlikte 3zy verileri XRPL’de kümülatif hacmi 22 milyonun üzerinde olan 2000’den fazla NFT koleksiyonunu işaret ediyor. Veriler ayrıca ağdaki en iyi koleksiyonların XPUNKS, Bored Apes, XRP Clubs, XPECTAR vb. olduğunu gösterdi. Rapora göre XRPL işlemleri ilk çeyrekte %9 oranında artarak 116 milyona yükselirken, merkezi olmayan borsa hacimleri %34 oranında bir artışla 115 milyon dolara ulaştı.

XRP Hacmi!

Öte yandan kripto para ağındaki yatırımcılar işlem ücretlerinde 140.900 birim varlık harcarken, ağdaki ortalama işlem ücretleri 0,00121 XRP’de ihmal edilebilir seviyede kalıyor. Merkezi borsalardaki ortalama günlük XRP hacmi, 2022’nin dördüncü çeyreği ile 2023’ün ilk çeyreği arasında %46 oranında artarak 698 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi.

Rapora göre, Ripple ilk çeyrekte yaklaşık 2,6 milyar dolarlık XRP satın aldı. Ayrıca şirket, “On-Demand Liquidity” (ODL) ödeme sistemini kullanarak müşterilerine 2,93 milyar dolarlık XRP sattığını da bildirdi.

Bu durum şirketin önceki çeyrekte 226.31 milyon dolardan 361.06 milyon dolarlık pozitif net satış kaydettiği anlamına gelebilir. Ek olarak kripto para şirketi, Mart ayı içerisinde ABD bankacılık krizi nedeniyle XRP’nin alımlarını birkaç günlüğüne durdurdu. O zamandan beri satın alma faaliyetinin yeniden başladığını ve şirketin ODL’nin benimsenmesi arttıkça satın almaya devam etmeyi beklediğini de açıklamalarına ekledi.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesi üzerinden alınan verilere göre XRP 0.4787 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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