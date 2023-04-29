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Ethereum (ETH) karşı karşıya olduğu volatiliteye rağmen geliştiriciler ağlarına yenilikler eklemek için çabalarını sürdürüyor.

ETH’da Yenilik!

Akıllı sözleşme platformu Ethereum’un son çağrısında geliştiriciler, Cancun adlı bir sonraki Ethereum yükseltmesine dahil edilecek kod değişikliklerini tartıştılar. En önemli konuşma noktalarından biri SEFDESTRUCT (EIP 6780) idi.

Daha önce Ethereum çekirdek geliştiricileri, akıllı sözleşme kodunu değiştirebileceği ve hesap bakiyelerini izinsiz değiştirebileceği için SEFDESTRUCT işlem kodunun kullanılmasını vazgeçiriyordu. Ancak Ethereum’da halihazırda SEFDESTRUCT kullanan uygulamalar olduğundan, geliştiriciler üçüncü taraf bir denetçi tuttu. Bu denetçi, bu uygulamalardan bazılarında önemli değişiklikler getirebilecek olan EIP 6780’in etkisini değerlendirecektir.

EIP 6913 adlı yeni bir teklif de, SEFDESTRUCT’a dayanan akıllı sözleşmelerin Cancun’dan sonra yeni talimatlarla kodlarını değiştirmesine izin vermek için öne sürüldü. Daha sonra geliştirme ekibi, Cancun’a dahil edilmesi gereken SSZ biçimlendirmesiyle ilgili değişiklikler üzerinde tartıştı. SSZ, zincir durumuyla ilgili bilgileri depolamak ve iletmek amacıyla zincir kitaplığında kullanılan bir veri serileştirme tekniği.

ETH Geliştirmeleri!

DVT teknolojisi gibi diğer gelecek güncellemeler de Ethereum’un mevcut durumunu iyileştirmeye yardımcı olacak. Dağıtım Doğrulayıcı Teknolojisi (DVT), Ethereum ekosistemine çoklu imzalar getirecektir. Bu teknolojiyi kullanarak, solo stake edenler fonlarını bir araya toplayabilir ve doğrulama için DVT’yi kullanabilir.

16 Nisan’da bu ayın en yüksek seviyesine ulaştığından beri ETH fiyatları %11,30 düştü. Yazı kaleme alındığında ETH 1.900 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Bu durum ETH için hafif bir düşüş piyasa duyarlılığına işaret edebilir, satış baskısının satın alma baskısından marjinal olarak daha yüksek olabileceğini ima edebilir. Ayrıca RSI’s son birkaç hafta içinde 42,11’den 52,65’e yükseldi ve bu durum kripto para biriminin bu dönemde fiyat ivmesinde güç kazandığının işareti olabilir. RSI ayrıca Ethereum’un şu anda bir yükseliş eğiliminde olduğunu, ancak henüz aşırı alım yapmadığını da öne sürüyor.