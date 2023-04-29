Ünlü stratejist Mike McGlone, Bitcoin'de (BTC) yüksek volatiliteli fiyat hareketlerinin başlamasıyla birlikte kripto para piyasası için iyimser bir görünüm sunsa da kısa vade için yatırımcıları uyardı.

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Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone, Bitcoin‘de (BTC) yüksek volatiliteli fiyat hareketlerinin başlamasıyla birlikte kripto para piyasası için iyimser bir görünüm sunsa da kısa vade için yatırımcıları uyardı.

ABD Borsalarında Beklediği Çöküş Üzerinden Kripto Para Yatırımcılarını Uyardı

Stansberry Research’e konuşan ve Bitcoin’in giderek küresel bir dijital teminat haline geldiğini belirten Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone, Bitcoin ve Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi’ndeki kripto paralarda büyük yükselişler bekliyor.

Ancak McGlone, ABD borsalarında potansiyel olarak bir çöküş yaşanmasını öngördüğü için kripto paraların da acı çekebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Kısa vadede ABD borsalarında yaşanacak sert bir düşüşün, Bitcoin ve diğer kripto paraları da aşağı çekebileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

McGlone, en büyük kripto para Bitcoin’in eninde sonunda uzun vadeli hedefi olan 100 bin dolara ulaşacağına inanırken, fiyat performansının hala büyük ölçüde ABD borsalarının fiyat hareketlerine bağlı olduğunu vurguladı. Bitcoin’in bir dijital altın olarak daha iyi performans göstereceğini, ancak 20 bin dolar civarına ve hatta altına varan bir düşüş olabileceğini ve ABD borsalarında beklediği büyük düşüşü nasıl atlatılacağını merakla beklediğini belirtti.

Sonuç olarak, McGlone, uzun vadede Bitcoin ve diğer kripto paraların geleceği hakkında iyimser olsa da ABD borsalarında yaşanacak bir düşüşün kısa vadede kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceği düşünüyor.

Bitcoin’de Son Durum

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,11 yükselişle 29 bin 381 dolardan işlem görüyor. Veriler, Bitcoin‘in değerini son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 7,30 ve yüzde 3,26 artırdığını ortaya koyuyor. Güncel fiyatlarla Bitcoin’in McGlone’un uzun vadeli hedefi olan 100 bin dolara ulaşabilmesi için yüzde 240’ın üzerinde bir yükseliş yapması gerekiyor.