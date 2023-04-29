Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Birçok Kez Bilen Stratejistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Korkutan Çöküş Uyarısı! Oraya Dikkat!

Birçok Kez Bilen Stratejistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Korkutan Çöküş Uyarısı! Oraya Dikkat!

Ünlü stratejist Mike McGlone, Bitcoin'de (BTC) yüksek volatiliteli fiyat hareketlerinin başlamasıyla birlikte kripto para piyasası için iyimser bir görünüm sunsa da kısa vade için yatırımcıları uyardı.
16:45
29 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone, Bitcoin‘de (BTC) yüksek volatiliteli fiyat hareketlerinin başlamasıyla birlikte kripto para piyasası için iyimser bir görünüm sunsa da kısa vade için yatırımcıları uyardı.

ABD Borsalarında Beklediği Çöküş Üzerinden Kripto Para Yatırımcılarını Uyardı

Stansberry Research’e konuşan ve Bitcoin’in giderek küresel bir dijital teminat haline geldiğini belirten Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone, Bitcoin ve Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi’ndeki kripto paralarda büyük yükselişler bekliyor.

Ancak McGlone, ABD borsalarında potansiyel olarak bir çöküş yaşanmasını öngördüğü için kripto paraların da acı çekebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Kısa vadede ABD borsalarında yaşanacak sert bir düşüşün, Bitcoin ve diğer kripto paraları da aşağı çekebileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

McGlone, en büyük kripto para Bitcoin’in eninde sonunda uzun vadeli hedefi olan 100 bin dolara ulaşacağına inanırken, fiyat performansının hala büyük ölçüde ABD borsalarının fiyat hareketlerine bağlı olduğunu vurguladı. Bitcoin’in bir dijital altın olarak daha iyi performans göstereceğini, ancak 20 bin dolar civarına ve hatta altına varan bir düşüş olabileceğini ve ABD borsalarında beklediği büyük düşüşü nasıl atlatılacağını merakla beklediğini belirtti.

Sonuç olarak, McGlone, uzun vadede Bitcoin ve diğer kripto paraların geleceği hakkında iyimser olsa da ABD borsalarında yaşanacak bir düşüşün kısa vadede kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceği düşünüyor.

Bitcoin’de Son Durum

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,11 yükselişle 29 bin 381 dolardan işlem görüyor. Veriler, Bitcoin‘in değerini son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 7,30 ve yüzde 3,26 artırdığını ortaya koyuyor. Güncel fiyatlarla Bitcoin’in McGlone’un uzun vadeli hedefi olan 100 bin dolara ulaşabilmesi için yüzde 240’ın üzerinde bir yükseliş yapması gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Fiyatına Bir Sıfır Eklenmesi Riskiyle Karşı Karşıya Olan Bu Altcoin’de O Oran Yüzde 385 Arttı!
Fiyatına Bir Sıfır Eklenmesi Riskiyle Karşı Karşıya Olan Bu Altcoin’de O Oran Yüzde 385 Arttı!
Ünlü Kripto Tahmincisi Görenin Bakakaldığı Bomba Bitcoin Fiyat Tahminini Yineledi: Hızla Geliyor!
Ünlü Kripto Tahmincisi Görenin Bakakaldığı Bomba Bitcoin Fiyat Tahminini Yineledi: Hızla Geliyor!
Mayıs’ta Bu 4 Altcoin’e Dikkat! İşte Patlama Potansiyeli Yüksek Olan Altcoin’ler!
Mayıs’ta Bu 4 Altcoin’e Dikkat! İşte Patlama Potansiyeli Yüksek Olan Altcoin’ler!
Ünlü İsim Bitcoin İçin O Tarihten Sonrasını İşaret Etti! Öyle Bir Şey Söyledi ki…
Ünlü İsim Bitcoin İçin O Tarihten Sonrasını İşaret Etti! Öyle Bir Şey Söyledi ki…
En Düşüğü Yüzde 50 Yükselecek! İşte Dipten Alınabilecek En İyi 3 Altcoin!
En Düşüğü Yüzde 50 Yükselecek! İşte Dipten Alınabilecek En İyi 3 Altcoin!
ABD Bankaları Kripto Yüzünden Mi Çöktü? İtiraflar Başladı, Suçlu Belli Oldu!
ABD Bankaları Kripto Yüzünden Mi Çöktü? İtiraflar Başladı, Suçlu Belli Oldu!
4 Altcoin Mayıs Ayında Zirveye Ulaşabilir! Üç Tanesi Binance Borsasında!
4 Altcoin Mayıs Ayında Zirveye Ulaşabilir! Üç Tanesi Binance Borsasında!
Son Kale Düşüyor Mu? Kripto Paraları Hedef Alan Yeni Hamle!
Son Kale Düşüyor Mu? Kripto Paraları Hedef Alan Yeni Hamle!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
En Düşüğü Yüzde 50 Yükselecek! İşte Dipten Alınabilecek En İyi 3 Altcoin!
Kemerlerinizi Bağlayın, Bu Altcoin’deki Yükselişi Kaçırmayın! Son 2 Ayın En Yüksek Seviyesi İçin Hazırlanıyor!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023