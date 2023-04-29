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  •   Fiyatına Bir Sıfır Eklenmesi Riskiyle Karşı Karşıya Olan Bu Altcoin’de O Oran Yüzde 385 Arttı!

Fiyatına Bir Sıfır Eklenmesi Riskiyle Karşı Karşıya Olan Bu Altcoin’de O Oran Yüzde 385 Arttı!

Bir süredir değer kaybeden ve fiyatına bir sıfır eklenme riskiyle karşı karşıya olan popüler altcoin'in yakım oranı yüzde 385 arttı.
13:52
29 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları düzenli olarak dolaşımdaki arz miktarını azaltma amacıyla SHIB yakımı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 24 saat içinde, başka bir büyük SHIB token’ları erişim sağlanamayan cüzdan adresine aktarılarak yakıldı. Bu yakım işlemi SHIB fiyatının son dönemde düşmesi ve 0,000010 dolar aralığında işlem görerek fiyatına bir sıfır daha ekleme riskiyle karşı karşıya olduğu dönemde gerçekleşti.

SHIB Yakım Oranı Yüzde 385 Arttı

SHIB yakımlarını takip eden Shibburn platformu tarafından bugün paylaşılan güncel verilere göre, son 24 saat içinde Shiba Inu topluluğu 4.84 milyon SHIB’in yakımını yaptı. Bu hamlenin ardından Shiba Inu’nun token yakım oranı yüzde 384’ün üzerinde arttı.

Topluluk SHIB yakımlarının artarak devam etmesini umarken son dönemde token yakımlarının düşmeye başladığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta boyunca Shiba Inu’nun token yakım oranı birkaç kez yüzde binin üzerinde artmasına rağmen yakılan SHIB miktarı toplamda 21.18 milyon SHIB oldu. Bu, miktar ulaşılması hedeflenen yakım miktarının oldukça altında ve bir önceki haftaya kıyasla yüzde 93,48 daha az.

Shiba Inu Kendi Soğuk Cüzdanını Geliştiriyor

Bundan kısa bir süre önce Shiba Inu ekibinin SHIB için özelleştirilmiş bir soğuk cüzdan geliştirdikleri ortaya çıkmış, bu haber akışı Shiba Inu topluluğunu heyecanlandırmıştı.

Bu heyecanlandıran gelişmenin ardından topluluğun gözü Shiba Inu ekibi, işlem hacmi ile en büyük kripto para borsalarından biri olan Huobi ve akıllı sözleşmelerin denetimiyle ilgilenen Blockchain şirketi CertiK ile birlikte düzenleyeceği AMA (Bana Bir Şey Sor) oturumuna çevrildi. Shiba Inu’nun resmi Discord hesabının katılımcılarının yaptığı spekülatif açıklamalar, projenin bu şirketlerle bir ortaklık ya da stratejik iş birliği yapabileceği yönünde.

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