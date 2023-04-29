Sizin için ekosistemlerini çevreleyen son gelişmeleri referans alarak 1 Mayıs ve sonrasında yükselme potansiyeli bulunan altcoin'leri derledik. İşte o altcoin'ler.

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Kripto para piyasasının çoğunluğu yavaş yavaş toparlanmaya başlarken yatırımcılar, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dışındaki ağır toplar için meraklı bir bekleyiş içinde. Sizin için ekosistemlerini çevreleyen son gelişmeleri referans alarak 1 Mayıs ve sonrasında yükselme potansiyeli bulunan altcoin’leri derledik. İşte o altcoin’ler.

MultiversX (EGLD)

Eskiden Elrond olarak bilinen MultiversX (EGLD), kripto para borsası Binance’in ABD kolu Binance US’te listelenmesinin ardından fırlayan Floki Inu’daki (FLOKI) gibi bir yükselişe neden olabilecek gelişmeyle kripto para borsası Upbit’te listelendi.

Bu yazının hazırlandığı sırada 42,12 dolardan işlem gören EGLD‘nin son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde düştüğü ancak önceki haftada yüzde 10’a yakın yükseldiği görülüyor. Son gelişmeler, altcoin’deki yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

OKB (OKB)

Kripto para borsası OKX‘in Blockchain güvenlik şirketi SlowMist ile stratejik bir ortaklık kurması, Sui Network’ün SUI’sine destek vermesi ve Rezerv Kanıtı’nda (PoR) şimdiye kadarki en büyük artırımı yapmasının ardından hizmet token’ı OKB’nin (OKB) dikkat çekici bir ralli yaptığı görüldü.

Güncel veriler, OKB‘nin gün içinde yüzde 0,01 yükselişle 47,72 dolardan işlem gördüğünü ve önceki hafta yüzde 10’u aşan bir yükseliş yaptığını gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, altcoin’deki yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Chiliz (CHZ)

Web3 spor ve eğlence odaklı kripto girişimi Chiliz (CHZ), Mart ayının başında Blockchain üzerine inşa edilen oyun ve eğlence sektörlerindeki Web3 projelerine fon sağlamayı amaçlayan Chiliz Labs adlı 50 milyon dolarlık kuluçka ve hızlandırma programın oluşturulduğunu duyururken, yeni Chiliz Sports Blockchain’in 10 Mayıs’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,12 yükselişle 0,1281 dolardan işlem gören CHZ‘nin bir önceki haftada yüzde 1,5’e yakın değer kaybettiği görülüyor. Tüm bu gelişmeler CHZ fiyatındaki yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Cardano (ADA)

Nisan ayı boyunca GitHub’da en yüksek geliştirici aktivitesine ulaşan altcoin’ler listesinde 3’ncü sıraya oturan Cardano (ADA), ciddi bir yenilik ve gelişim sürecinden geçiyor. Bu gelişim sürecinin en önemli gelişmeleri arasında ağın büyümesini teşvik etmek için ‘Geleceğin Mimarları’ delegasyon stratejisinin yenilenmesi ve Cardano ekosistemi üzerine inşa edilen Dead Pxlz’den yeni bir oyunun duyurulması yer alıyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,11 düşüşle 0,4035 dolardan işlem gören ADA‘nın bir önceki haftada yüzde 0,50’nin üzerinde düştüğü görülüyor. Tüm bu gelişmeler ADA’da yükseliş olabileceğine işaret ediyor.