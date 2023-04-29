ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) eski çalışanı olan ve şu anda Rusya'da yaşan Edward Snowden, yapay zeka teknolojisi hakkında konuştu.

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ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) eski çalışanı olan ve şu anda Rusya’da yaşan Edward Snowden, teknolojinin kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından kullanılabileceği korkusuna rağmen yapay zekanın (AI) insanların yeteneklerini aşabileceği ve nihayetinde insanlığa fayda sağlayabileceğini söyledi.

“İnsanlar Gibi Düşünmeyi Öğretmek Bırakılmalı”

Basın Özgürlüğü Vakfı Başkanı Edward Snowden, katıldığı Consensus 2023 konferansında yaptığı açıklamalarda yapay zeka modellerinin yakında insanların yeteneklerini aşabileceğini, ancak bunun için onlara insanlar gibi düşünmeyi öğretmeyi bırakıp daha iyi olmalarına izin verilmesinin önünün açılması gerektiğini belirtti.

Konferansa Rusya’dan sanal olarak katılan Snowden, geçtiğimiz sonbaharda OpenAI’nin ChatGPT’sinin piyasaya sürülmesinden sonra ana akımın gündemine oturan teknoloji olan yapay zekanın geleceğine ilişkin iyimser görüşlerini paylaştı. Snowden zaman zaman bazı uzmanların değindiği yapay zeka teknolojisinin kötü aktörleri güçlendirebileceği yönündeki uyarıları tekrarlarken, gelişmekte olan teknoloji için olumlu kullanım şekillerine değindi.

Snowden, yapay zeka modellerinin istilacı istihbarat programlarını beslemek yerine hükümet gözetimini engelleyebileceğini savunarak “Belki de halkı gözetlemeyi bırakıp halk için gözetlemeye başlayabilirler. Bu kesin olarak iyi olur.” dedi.

ChatGPT‘nin ve giderek daha sofistike hale gelen diğer yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesinin, kullanıcıların mahremiyetine tecavüz etmek için büyük teknoloji ve hükümet odaklı girişimleri körükleyebileceği konusunda uyaran Snowden, kötü aktörlerin yapay zeka teknolojilerini ele geçirmesini önlemek için insanların açık yapay zeka modellerinin açık kalmaları için mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Snowden, “İnsanlar, modellerin açık olması gerektiğini ilan etmemiz gereken ‘yazılım komünizmi’ kırmızı bayrağını yükseltecekler” dedi.

OpenAI’yi Üzerinden Kapalı Yapay Zeka Modellerini Eleştirdi

Snowden eleştirilerini özellikle giderek daha az açık hale gelen yapay zeka modellerine yöneltti ve özellikle OpenAI‘yi hedef alarak “Bu kötü bir şaka, değil mi? İşlem verilerine, modellerine, ağırlıklarına ve benzerlerine halka açık erişim sağlanmasına karşı çıktılar ama bu alanda lider konumdalar. Ödüllendiriliyorlar. Antisosyal davranışları için ödüllendiriliyorlar.” dedi.

Şu an için teknolojinin nasıl kullanılacağı tamamen araştırmacıların yapay zeka motorlarını nasıl eğittiklerine bağlı. Çoğu yapay zeka eğitimi, sosyal medya yorumları da dahil olmak üzere büyük miktarda çevrimiçi içeriğin yapay zekaya adeta kaşıkla verilerek beslenmesini gerektiriyor ve Snowden bunun ideal bir durum olmadığı görüşünde: