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En Düşüğü Yüzde 50 Yükselecek! İşte Dipten Alınabilecek En İyi 3 Altcoin!

Sizin için yakın gelecekte sürekli toparlanma görebilecek, güçlü yükseliş görünümüne sahip en iyi altcoin'leri derledik.
08:36
29 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası Nisan ayı ortasında kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu durum birçok büyük kripto paranın için önemli bir fiyat düzeltmesini tetikledi. Ancak, bu geri çekilme aşaması bazı popüler köpek temalı altcoin’leri indirimli fiyatlardan satın almak için avantaj sağlıyor. İşte yakın gelecekte sürekli toparlanma görebilecek, güçlü yükseliş görünümüne sahip en iyi köpek temalı altcoin’ler.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin fiyatı, geçtiğimiz 10 ay boyunca bir simetrik üçgen formasyonunun etkisi altında yatay bir güçle hareket etti. Yakın zaman önce fiyatın bu formasyonun direnç trend çizgisinden geri dönmüş olması yatırımcıların bu formasyona aktif olarak yanıt verdiğini ve bu nedenle gelecekteki fiyat üzerinde de önemli bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Piyasada devam eden satış baskısıyla birlikte DOGE fiyatı, yükseliş momentumunu yenilemek için formasyonun destek trend çizgisine geri dönüyor. Eğer alıcılar bu formasyonu çalıştırmayı başaracak olursa ortaya çıkan yükseliş ivmesi ile fiyat yaklaşık yüzde 50 yükselerek düşen direnç trend çizgisini yeniden test edebilir. Dahası, formasyonun düşen trend çizgisinden gelecek bir kırılma, trendin yükselişe döndüğüne dair öncü bir işaret olacak. Yükseliş koşulları altında bu formasyonun tamamlanması Dogecoin‘i psikolojik açıdan önemli olan 0,2 dolar direncine doğru itebilir.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu fiyatı, günlük zaman dilimi grafiğinde düşen üçgenin oluşumuna işaret ediyor. Altcoin’in fiyatı, son düzeltmenin ortasında düşen direnç trend çizgisine geri döndükten sonra bu üçgen içinde ayı döngüsüne girdi.

Şu anda en büyük ikinci köpek temalı altcoin olan Shiba Inu‘nun fiyatı 0,00001186 dolar ila 0,0000097 dolar aralığında dar bir aralıkta sıkışmış durumda. Sürekli satışla satıcılar fiyatı yüzde 23,6 daha düşürerek 0,0000078 dolardaki destek çizgisini yeniden ziyaret edebilir.

Teoride bu formasyon, fiyatın boyun çizgisini kırması halinde hakim düşüşün yeniden başlayacağına işaret eder. Bununla birlikte, yükselen momentum göstergesi, altta yatan alım baskının arttığını ve dolayısıyla altcoin’in düşen trend çizgisini geçme fırsatına sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, uygun koşullar altında gelecek kırılımla SHIB fiyatı yüzde 80 yükselişle 0,00001815 dolara doğru koşabilir.

Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu fiyatı, geçtiğimiz iki ay boyunca, 0,000045 dolar ve 0,00002746 dolardaki iki seviye arasında yatay bir trendde hareket etti. Altcoin’in fiyatı son dört gündür düşüyor ve aralığın alt desteğine doğru yaklaştığı görülüyor. Alıcılar güçlü yükseliş momentumuyla altcoin’in fiyatını çoktan toparladığından bu destek seviyesi güçlü bir birikim bölgesi görevi görüyor. Yükseliş trendi için ek teyit arayan yatırımcılar 0,000045 doların üzerinde kırılma bekleyebilir.

Trend bazlı Fibonacci uzantısına göre kırılma ile FLOKI fiyatı yüzde 140’ın üzerinde yükselişle 0,000086 dolara yükselebilir.

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