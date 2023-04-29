Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’li düzenleyiciler kripto para endüstrisini geleneksel finans sisteminden izole etmek için yoğun çaba harcıyor. FTX çöküşünün ardından bankaları kripto şirketleriyle çalışmamaya zorlayan Fed, FDIC gibi kurumlar şimdi yeni bir adım attı. Son kale düşecek mi? Kripto para şirketlerini ABD’de neler bekliyor?

ABD Kripto Baskısı

Federal Mevduat Sigorta Kurumu, kripto dostu Cross River Bank‘a “güvenli olmayan bankacılık uygulamaları” konusunda bir uyarı gönderdi. Cross River Bank, Coinbase ve Circle gibi büyük kripto firmalarıyla iş yapan girişim destekli bir New Jersey bölgesel bankasıdır.

FDIC uyarısında şunlar yazıyor;

“FDIC konuyu değerlendirdi ve bankanın iç kontrolleri, bilgi sistemlerini ve ihtiyatlı kredi yüklenim uygulamalarını kurup sürdürmeyerek yürürlükteki adil borç verme yasaları ve düzenlemelerine uyumuyla ilgili güvenli olmayan veya sağlam olmayan bankacılık uygulamalarına girdiğini ne kabul ne de inkar ettiğini belirledi.”

FDIC, Amerikan ticari bankaları ve tasarruf bankalarındaki mevduat sahipleri için sigorta sağlamaktadır. Cross River Bank sözcüsü, kararın iki yıl önce bankanın kredi verme süreçleriyle ilgili “standart bir incelemenin sonucu” olduğunu söyledi.

“İncelemeden önce iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmiştik ve inceleme diğerlerini de tespit etti. O zamandan bu yana proaktif bir şekilde adil kredilendirme ve diğer programlarımızda teknoloji ve personel yatırımları da dahil olmak üzere önemli iyileştirmeler yaptık. Şu anda bu iyileştirmelerin birçoğu tamamlandı ya da önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Daha da önemlisi, emir ayrımcı uygulamaları veya Cross River’ın tüketicilerin zararını telafi etmesini gerektirecek herhangi bir şeyi tanımlamıyor. Ayrıca, mevcut kapsamlı Fintech Ortaklıklarımıza veya şu anda onlarla ortaklaşa sunduğumuz kredi ürünlerine herhangi bir sınırlama getirmemektedir. Kararın büyüme gidişatımızı anlamlı bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz”.

Kripto Paraların Geleceği

Kararda, banka yönetim kurulundan yönetim üzerindeki denetimini ve yönlendirmesini artırması ve güvensiz uygulamaları gidermek ve gelecekteki ihlalleri önlemek için “düzeltici eylem” gerçekleştirmesi isteniyor. Bankadan ayrıca diğer görevlerinin yanı sıra bilgi sistemlerini gözden geçirmesi, yeni kredi ürünlerini belirlemesi ve bunları sunan üçüncü tarafların bir listesini sunması isteniyor. Bankanın CEO’su Gilles Gade, bu hafta Silicon Valley Bank’ın çöküşünden sonra kurumunun düzenleyici incelemeyle karşı karşıya olduğunu kabul etti.

FDIC tarafından sürdürülen incelemenin kripto paralara özel bir başlık açık açmadığı bilinmiyor. Eğer Cross River Bank da kripto paralara kapısını kapatırsa ABD’deki kripto şirketleri için işler içinden çıkılmaz bir hal alacak. Binance ABD hali hazırda banka anlaşmalarında zorluk yaşadığı için müşteri USD ödemelerini aracılılar (Prime Trust LLC) üzerinden hallediyor. Ayrıca 9 Nisan tarihinde yapılan duyuruda Binance ABD borsasının Cross River Bank ile iş birliği için görüştüğü bildirilmişti. Devam eden görüşmelerin henüz olumlu anlamda sonuçlanmamış olması da son FDIC baskısının kriptoyla bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.