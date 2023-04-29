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Dogecoin fiyatı, son çöküşten bu yana yatay hareket ediyor ve yatırımcıları iyileşmeyi beklerken yatırım yapmak için aceleci davranmıyor. Bu kez, DOGE bu belirli noktaya tırmanırsa, mevcut fiyat seviyesi civarında tutulan arz kârlı hale geleceği için altcoin’in yükselmesine bağlı olan çok şey varmış gibi görünüyor.

Dogecoin Fiyatının Bir Ralliye İhtiyacı Olabilir

Dogecoin fiyatı 0,08 dolardan işlem görüyor ve yatırımcıların günlerdir beklediği yükseliş sinyali henüz gelmemiş olabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) hala 50.0 işaretinin altındaki düşüş eğilimli, nötr bölgede ve aynı şeyi bir destek tabanına çevirmek, şimdi iyileşmenin muhtemel olduğunu gösteren sinyal olabilir.

Bu durum, cüzdanlarında 1,63 milyar doların üzerinde değere sahip yaklaşık 20,48 milyar DOGE bulunan ve yeniden kârlı hale gelmeyi bekleyen DOGE sahiplerinin yükselişini yeniden ortaya çıkarabilir. 0,082 ila 0,088 dolar aralığında satın alınan bu token’ların ortalama fiyatı 0,085 dolar civarında ve bu da Dogecoin fiyatında %7,5’lik bir artış anlamına geliyor. Bununla birlikte, mutlak kârı tespit etmek için, meme kripto paranın 0,088 dolar seviyesine yükselmesi yani % 11,5’lik bir artış gözlemlemesi gerekebilir.

Bu noktanın ötesinde, 20,69 milyar DOGE için yükseliş açısından bir tetikleme beklenirken, bu arzın aralığı çok daha geniş yani 0,088 ile 0,144 dolar arasında ve ortalama 0,111 fiyatla, altcoin’in bu DOGE’yi kârlı hale getirmek için en az %40 oranında yükselmesi gerekecek.

Bu nedenle Dogecoin fiyatı 0,088 dolara ulaşana kadar, kripto para biriminin son iki haftadır grafiklerde kırmızıya boyanmasına rağmen yatırımcıların iyimserliklerini kaybetmemeleri önemli olabilir. Bu, geçen hafta meme kripto parasının yaşadığı %16’lık çöküşe rağmen esneklik gösteren DOGE balinaları tarafından takip ediliyor.

Balinalar Neler Yaşadı?

Ellerinde 100.000 ila 1 milyon DOGE ve 1 milyon ila 10 milyon DOGE tutan kohortlar toplamda 11,9 milyon dolar değerinde 150 milyon DOGE’nin biraz üzerinde değer kaybetti. Bu, balinaların token’a güvenmediğini ve şimdilik kar düşüncesinde olmadıklarını gösteriyor olup hamle yapmadığını gösterdiğinden iyi bir işaret olabilir. Bu da iyileşme potansiyelini destekleyebilir.

Bu nedenle token’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, yukarıda belirtilen tetikleyicileri ve bunların başarılı sonuçlar verip vermediğini izlemeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.