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Heyecan verici, bu tarz tahminler yatırımcıları cezbediyor ve kimi zaman analistler haklı da çıkıyor. Ancak yine de yatırımcıların aldığı riskin farkında olması önemli. Popüler bir analist kısa süre önce Binance borsasına işlem gören bir altcoinin %100’lük bir ralli yapacağını söyledi. Peki ama dayanağı ne? Fiyat kaç dolara ulaşabilir?

Render Token (RNDR)

Bu yıl token değerini artırmak için yeni bir strateji belirleyen ekip büyük ölçüde başarıya ulaştı. InvestAnswers’ın analisti son yayınladığı piyasa analizinde Render Token’ın (RNDR) 5,62 dolara yükselebileceğini söyledi. Render, dağıtılmış Grafik İşleme Birimi (GPU) hizmeti veriyor. Sanatçılar, video editörler veya GPU ihtiyacı olan diğer insanlar buradan GPU kiralayabiliyor.

2022’yi 0,406 dolardan kapatan RNDR Token, ekibin kritik hamlesinin ardından bu sene %500’ün üzerinde artış yaşadı. Kripto para analistine göre bu yılki meteorik yükselişin ardından Render’ın gelecekteki performansı için üç farklı senaryo ortaya koyuyor.

“Bu, boğa dönemini atlattıktan sonra bir sonraki boğa dönemine ilişkin fiyat tahmini. Elimde bir ayı durumu, beklenen durum ve boğa durumu var. Ve bu boğa koşusu 2025’e kadar sürebilir. Dışarıdaki ay çocuklarının 50 kat ya da 100 dolar gibi bir fiyat isteyeceklerini biliyorum. Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Token sayısının 2025 yılına kadar 465 milyon civarında dolaşımda olmasını bekliyorum, belki de yakma mekanizmasının tam olarak nasıl çalıştığına bağlı olarak biraz daha erken. Ve 3,68 dolarlık ayı senaryosu bize 1,7 milyar dolarlık bir piyasa değeri, beklenen durum senaryosu 2,3 milyar dolar ve boğa senaryosu da 2,6 milyar dolarlık bir piyasa değeri oluşturacak. 5,62 dolar benim boğa hedefim. Eğer yılın başında 0,40 dolardan satın alacak kadar şanslıysanız, 0,40 ila 3,68 dolar birkaç yıl için oldukça iyi bir getiridir.”

Render Token Geleceği

Analist uzun vadede mevcut fiyattan %100’lük bir artışı makul karşılıyor ancak yatırımcıların fiyattan daha fazla şeyi takip etmesi gerekecek. InvestAnswers sunucusu ayrıca Render ile ilgili izlenmesi gereken, daha geniş çaplı benimseme ve geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere boğa vakası tahminini daha olası hale getirebilecek birkaç şey olduğunu söylüyor.

“Bugüne kadarki fiyat hareketi şaşırtıcıydı. Büyük bir getiri sağlamak için büyük bir anlatıya ihtiyacımız var. Yani AI (yapay zeka) gerçekten patlamalı ve merkeziyetsizlik anlatısı daha büyük kabul görmeli. Şimdi, Render’ın işletmeler ve bireyler tarafından benimsenmesi başarı için kilit önem taşıyor. Bazı yeni gelişmelere ve yeni özelliklere ihtiyaçları var. Belki farklı şeyler için kullanılan biraz daha fazla işlem gücü.”

Özellikle uzun vadeli RNDR Token yatırımcıların çeyreklik ve yıllık raporları yakından izlemesi gerekiyor. Uzun vadeli fiyat performansı için projenin yıllı geliri artmalı. Bu gelirin önemli bir kısmının yakıma gideceği vadedilmişti ve bu iyi bir fiyat katalizörü olabilir.