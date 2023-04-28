Çinin kripto paralara olan tavrı düşünüldüğünde sektörden uzaklaştığını düşünebilirsiniz ama bu pek de doğru olmayan bir durum olabilir.

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Çin’de metaverse endüstrisinin bu yıl neredeyse %40 oranında büyümesi planlanıyor. Pekin’deki rejim metaverse’i resmen “kilit endüstri” olarak kabul etti. Sanal deneyime yönelik bu yeni yükseliş, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki metaverse yenilikçilerinin karşılaştığı aksaklıkları görmezden geliyor.

Çin Metaverse Adımını Attı

Çin metaverse sektöründe önemli bir büyüme yaşıyor. Research and Markets’in rakamlarına göre, 2023 yılında %39,5 büyüyerek inanılmaz bir genişleme yaşaması bekleniliyor.

Tencent, NetEase, Alibaba ve ByteDance gibi Çin’in teknoloji devleri metaverse pazarının potansiyel büyümesinin farkına vardı. Çin’in en büyük teknoloji holdinginin bir parçası olan Alibaba, geçtiğimiz yıl lüks bir Metaverse alışveriş deneyimi başlattı. Sürükleyici AR platformu şu anda lüks markalar için Çin’deki en büyük çevrimiçi destinasyon.

Çin hükümetinin metaverse sektörünün gelişimine öncelik vermesi, birçok eyaletin yatırımlarında önemli artışlar planlamasına yol açıyor. Çin’de en az altı eyalet hükümeti ve on şehirdeki yerel yönetimler metaverse geliştirme planlarını yayınlarken, Çin üniversiteleri metaverse’de yeni sanal bölümler açıyor ve çalışmalarına dayalı dereceler oluşturuyor.

GlobalData ayrıca Çin’in metaverse ile ilgili teknolojilere yaptığı yatırımların bu yıl Batı’yı geride bırakacağını öngörüyor ki bu hali hazırda büyük kararların alındığı Çin için seviyenin başka bir boyuta taşınmasını da sağlayabilir.

Metaverse İçin Çin Endüstrisi

Metaverse, ülkenin geleceği için kilit bir endüstri olarak tanımlandı. Geçtiğimiz yıl Çin hükümeti VR, AR ve MR gibi metaverse ile ilgili teknolojileri geliştirmek için ilk ulusal politikasını yayınladı. Sanal Gerçeklik ve Endüstri Uygulama Entegrasyonu Geliştirme Eylem Planı (2022-2026) önümüzdeki beş yıl için hedefleri ve görevleri ortaya koyuyor.

ChatGPT gibi popüler yapay zeka platformlarının ortaya çıkmasından bu yana metaverse olan ilgi azaldı. Ancak Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, şirketinin geri adım atmayacağını söyledi. Yine de Meta, kendi metaverse’ine anlamlı ve kullanışlı yapay zeka avatarları eklemeyi planlıyor.

Google Trends verileri, metaverse olan ilginin Ocak 2022’den bu yana önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Eleştirmenler, bu terimi kullanan birçok projenin mevcut sanal dünyalardan çok farklı olmadığını ve terimin kendisinin belirsiz olduğunu iddia ediyor. Bu hafta, Meta’nın metaverse birimi Reality Labs, ilk çeyrekte 3,99 milyar dolar faaliyet zararı bildirdi.