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Kripto paralar her geçen yıl katlanarak büyüyen bir yatırımcı kitlesine sahip ve bu devam ediyor. Özellikle boğa sezonunun yüksek kazanç ortamı daha fazla yatırımcının kripto para piyasalarına dahil olmasını sağlıyor. Ancak son anket oldukça büyük bir riske dikkat çekiyor. Peki son raporun detayları neler?

Kripto Paralar Arkadaş Tavsiyesi

Yeni bir araştırmaya göre, yeni yatırımcılar genellikle arkadaşları tarafından kripto paralara yönlendiriliyor ve onların tavsiyelerine göre hareket ediyorlar. Atlanta’daki Apex Financial Services’in kurucusu Lee Baker bunun son derece riskli bir strateji olduğunu savunuyor. Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu Yatırımcı Eğitim Vakfı ve Chicago Üniversitesi NORC tarafından yakın zamanda yayınlanan ortak bir araştırmaya göre, 2022’deki yeni kripto para yatırımcılarının yaklaşık üçte biri arkadaş tavsiyesiyle kripto paralara dahil oluyor.

Hisse senedi, tahvil ve diğer yatırım araçlarındaysa bu oran %8’de kalıyor. Araştırmaya göre bu eşitsizlik, “kripto para yatırımında hisse senedi ya da tahvil yatırımında görülmeyen sosyal bir unsur” olduğunu gösteriyor. Bu, bir arkadaş tavsiyesinin dijital varlıkları satın almak için mutlaka kötü bir neden olduğu anlamına gelmiyor. Fakat INRA Yatırımcı Eğitim Vakfı’nda araştırma direktörü olan ve son raporu hazırlayan Gary Mottola, bunun “iki ucu keskin bir kılıç” olabileceğini söyledi.

Arkadaş Kurbanı Olmayın

Aktris Lindsay Lohan ve rapçi Soulja Boy gibi ünlüler, kısa süre önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından çeşitli kripto para birimleriyle gizli ortaklıklar yaptığı için cezalandırıldı. Baker, arkadaşlarınızdan ya da sosyal medyadaki “sözde uzmanlardan” duyabileceğiniz bilgiler için “Yasal olarak bilgili bir finansal kişi olmadıkları sürece, güvenin ama doğrulayın” diyor.

Benzer bir anket ülkemize yapılsaydı bu oran çok daha yüksek çıkabilirdi. Çevrenize bakın, kripto paralarla ilgilenen çoğu arkadaşınıza siz veya diğer arkadaşları yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra çok sayıda yatırımcı arkadaş tavsiyesinin de ötesinde sosyal medyadaki popüler isimler tarafından yönlendiriliyor. Peki bunların tamamen iyi niyetli olduğundan nasıl emin olabilirsiniz?

Taksiye bindiğinizde, bir arkadaş ortamında ve okulda kripto paralarla ilgilenen insanlara sorun. Bugünlerde kripto paralardan kayıpları ne kadar? Çoğu arkadaş veya sosyal medya fenomeni tavsiyesiyle aldığı ismi az bilinen kripto paralar nedeniyle devasa kayıplar yaşadığından bahsedecektir. O halde burada yanlış giden bir şey var. Eğer yatırımcıların çoğu çevresinin etkisiyle yatırım stratejilerini belirliyorsa başarıya ulaşma ihtimalleri zayıftır. Çünkü boğa piyasaları geldiğinde ve yatırımcılar ödüllendirilmeye başlandığında genelde küçük bir grup yatırımcı devasa kazançlar görür. Daha büyük kalabalıklar ise sonraki boğa sezonuna kadar aldıkları ve yüksek kazanç potansiyelli, riskli varlıkların borsalardan delist edildiğine şahit olur.

2017 sonu ve 2018 başına gidersek sosyal medyada CLOAK isimli kripto paranın son derece popüler olduğunu görürüz. Birçok uzman isim bu projenin geleceğin majör altcoinleri arasında kalacağını savunuyordu. Peki bugün CLOAK nerede? Binance dahil birçok prestijli borsa onu delist etti ve o artık tarih oldu. Peki BTG?

Hali hazırda kripto para piyasalarında 20 bini aşkın altcoin var ve bunların çoğu yatırımcılarının canını yakacak. O halde en azından pişmanlıklarını başkalarından aldığınız tavsiyeler nedeniyle olmasın. Kayıp veya kazançlarınızı kendi kararlarınızla belirleyin. Eğer daha az risk almak istiyorsanız birkaç ayı sezonundan başarıyla çıkmış altcoinlere veya sadece Bitcoin’e yönelebilirsiniz.