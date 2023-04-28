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Hafta Sonu Beklentileri! Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Yorum!

Önümüzdeki hafta son derece kritik ve volatilitenin düştüğü hafta sonu ayılar için fırsat olabilir.
22:10
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları yine anormal bir hafta geçirdi ve Bitcoin fiyatı uçlardaydı. Neyse ki şimdi 29.000 doların üstünde. Son yaşanan dalgalanmanın arkasında hacimli satışlar vardı ve daha büyük bir olayın yaklaştığından endişelen yatırımcıların da paniğiyle fiyat çok hızlı düştü. Sonrasında aynı hızda toparlanmayı bildi.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in 2023’teki keskin rallisinin ardından, bazı traderlar kar satışlarına odaklanıyor. Coinglass, Binance borsasında tutulan Bitcoin bakiyesinin son 30 gün içinde 50.000 Bitcoin arttığını bildirdi. Bu durum kısa vadeli baskıyı artırsa da, artış tüm borsalara baktığımızda zayıf kalıyor. Yani bu varlıkların önemli bir kısmı zaten başka borsalardan Binance borsasına taşındı. Coinglass, borsalar genelinde Bitcoin bakiyesindeki toplam artışın 14.000 Bitcoin olduğunu raporluyor.

Piyasa için bir sonraki önemli olay muhtemelen ABD Merkez Bankası‘nın Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Çok büyük ihtimalle Fed 25bp artış yapacak ve birçok uzman bunun yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacak bir pivottan önceki son faiz artışı olmasını bekliyor. Fakat bunun sinyalini sadece Powell verebilir. O yüzden Çarşamba günü ciddi volatilite göreceğiz.

Bitcoin 26 Nisan’da uzun bacaklı doji mum çubuğu formasyonu oluşturarak boğalar ve ayılar arasında bir sonraki yön hareketi konusunda kararsızlığa işaret etti. Bu belirsizlik 27 Nisan’da 20 günlük üssel hareketli ortalamanın (28.619 dolar) üstünde kapanışlar boğalar lehine çözüldü. Boğalar bu seviyeyi destek olarak korumaya çalışıyor ve şimdilik başarılılar. Eğer yukarı yönlü ivme devam ederse 31.000 ila 32.400 dolar arasındaki direnç alanı hedeflenebilir.

Önümüzdeki iki gün boyunca ayılar düşen hacimleri fırsat bilip kritik desteği delmek için çabalayacaktır. Yatırımcıların olası satış dalgalarına özellikle borsalardaki BTC varlığı artmışken dikkat etmesi gerek. Eğer ayılar başarılı olursa 27.657 ve 25.520 dolar destekleri bir sonraki hedef olabilir.

Ethereum (ETH)

Boğalar Ether‘i 20 günlük EMA’nın (1.905 dolar) üzerine çıkardılar ancak 2.000 dolarlık psikolojik direnç alanını aşamadılar. Bu da ayıların 2.000 doların altındaki toparlanmayı durdurmaya çalıştığını gösteriyor. 20 günlük EMA düzleşti ve RSI orta noktaya yakın, bu da arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösteriyor. Bu durum, birkaç gün boyunca 2.000 dolar ile 1.785 dolar arasında bir aralıkta hareket edilebileceğine işaret ediyor.

Eğer BTC cephesindeki savaş ayılar lehine sonuçlanırsa muhtemelen ETH 1.785 dolara doğru bir düşüş görecek. Fiyat eğer bu bölge altında kapanış görmezse yükseliş görünümü devam eder ve artan taleple 2.200 doların test edildiğini görebiliriz. Elbette tüm bu senaryoda Powell’ın ağzından çıkacak kelimeler son derece önemli olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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